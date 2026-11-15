في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور جمعية تونس للسلامة المرورية تدعو الى مراجعة السلوكيات وتعزيز ثقافة احترام القانون

تُحيي جمعية تونس للسلامة المرورية، اليوم الأحد، اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور، داعية إلى مراجعة السلوكيات المرورية وتعزيز ثقافة احترام القانون وترسيخ الوعي بأن الوقاية من حوادث المرور مسؤولية الجميع".وأردفت الجمعية "ان هذه الذكرى ليست مجرّد مناسبة لاستحضار الأرقام والإحصائيات، بل هي هي مناسبة إنسانية عالمية تعبر من خلالها عن التضامن الكامل مع عائلات المتوفين والمصابين جراء حوادث المرور، الذين يواجهون يوميًا تبعات هذه المآسي الإنسانية".ويحتفى باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرقات في الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، وهو يوافق اليوم 15 نوفمبر 2026، ويأتي هذا العام تحت شعار "تذكّر – ساند – اعمل".واعتبرت الجمعية في بلاغ لها اصدرته، بالمناسبة، "ان الأرقام المسجلة في تونس منذ بداية سنة 2026، تفرض واقعًا مروريًا مؤلمًا ومقلقًا، حيث تم تسجيل 1180 قتيلًا و5650 جريحًا جراء حوادث المرور. وهي أرقام لا تمثل مجرد إحصائيات، بل تعكس حجم الخسائر البشرية والمعاناة الاجتماعية والنفسية التي تخلفها حوادث الطرقات، وتؤكد ضرورة مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من هذه المآسي".وتؤكد جمعية تونس للسلامة المرورية أن "خفض أعداد القتلى والجرحى لا يمكن أن يتحقق بمجرد تغيير الأرقام أو إعادة صياغتها داخل المكاتب، وإنما يقتضي إرادة حقيقية وسياسة وطنية واضحة المعالم، تقوم على رؤية استراتيجية متكاملة للسلامة المرورية، بأهداف قابلة للقياس وبرامج عملية وآليات متابعة وتقييم ومحاسبة".واضافت "أن وضع استراتيجية وطنية ناجعة للسلامة المرورية يفرض اعتماد مقاربة تشاركية شاملة، لا تقصي أي طرف من الأطراف المتدخلة أو المعنية بهذا الملف، من هياكل الدولة والمؤسسات الأمنية والوزارات المعنية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والخبراء والجامعات والمؤسسات الاقتصادية ومكونات المجتمع كافة، باعتبار أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية لا يمكن أن ينجح فيها طرف بمفرده".وجدّدت الجمعية في هذا الصدد، التزامها بمواصلة جهودها التوعوية والتحسيسية، داعية كافة مكونات المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الحد من حوادث الطرقات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وجعل حماية الأرواح أولوية وطنية دائمة.