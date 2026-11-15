جربة «الحلوة إلى الأبد» في عيون السياح البرتغاليين

33593 سائحاً برتغالياً بين جانفي وسبتمبر



رحلة شارتر مباشرة من لشبونة



جربة في قائمة التراث العالمي لليونسكو



معالم تاريخية وثقافية



تؤكدجاذبيتها لدى، حيث سجلت زيادة بنسبةفيمنهم وفي، خلالمن سنة. وقد سلطت الضوء على هذهمقالة مخصصة لـ، نُشرت فيعلىلـ، المختصة في مجالوتحت عنوان(جربة، الحلوة إلى الأبد)، تستعرض، فيقضتها مععلى، وتنقل من خلالها لـتجربة عايشت فيها، بينالمختلفة.ووفقاً لـ، الذي نقلت عنه، فقد استقبلتبين، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة، وارتفعت تبعاً لذلكإلى، بتطور قدرهووصفبأنه، مشدداً علىلتعزيزفي. وتتضمن هذهعلى وجه الخصوص تعزيزمن خلال، وتطويرمع، فضلاً عن تنظيم، إلى جانب تحسينبينوتجلّىأيضاً من خلال برمجةمن طرفبالتعاون مع، والتي انطلقت منفيالماضي. كما تنبئبأنها ستكون، مع برمجةمنويركزكذلك على إدراجمؤخراً في، بما يعززويبرزوتبرز، في ذات الصدد،التي تتمتع بها هذهلقضاء، مثنية بشكل خاص علىالتي يقدمهابنظامووجهتدعوة لاستكشاف أهمفي، ولا سيما، والمشهورة بـفي، والذي حوّلإلى، دون إغفالفيالذي يميزوأخيراً، يسلطالضوء علىفي، ما يتيح لـفرصة الجمع بينإلى مواقع مثل