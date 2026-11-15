جربة «الحلوة إلى الأبد» في عيون السياح البرتغاليين
تؤكد الوجهة السياحية جربة جاذبيتها لدى السياح البرتغاليين، حيث سجلت زيادة بنسبة 6,7 بالمائة في عدد الوافدين منهم و7,7 بالمائة في عدد الليالي المقضاة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026. وقد سلطت الضوء على هذه الديناميكية مقالة مخصصة لـلجزيرة التونسية، نُشرت في 23 أكتوبر 2026 على الموقع الإلكتروني لـلصحيفة البرتغالية «Publituris»، المختصة في مجال السياحة.
وتحت عنوان «Djerba é eternamente "La Dolce"» (جربة، الحلوة إلى الأبد)، تستعرض الصحفية كارولينا مورغادو، في مقالها، تجربة إقامة صيفية قضتها مع عائلتها على الجزيرة، وتنقل من خلالها لـقرّائها تجربة عايشت فيها تنوع العرض السياحي، بين الشواطئ الذهبية والتراث الضارب في القدم والمطبخ الغني والأنشطة الترفيهية المختلفة.
33593 سائحاً برتغالياً بين جانفي وسبتمبرووفقاً لـهشام محواشي، المندوب الجهوي للسياحة بجربة – جرجيس، الذي نقلت عنه الصحيفة، فقد استقبلت جزيرة جربة 33593 سائحاً برتغالياً بين جانفي وسبتمبر 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6,7 بالمائة، وارتفعت تبعاً لذلك الليالي المقضاة إلى 228797 ليلة، بتطور قدره 7,7 بالمائة.
ووصف المسؤول الموسم الصيفي 2026 بأنه «حيوي بشكل خاص»، مشدداً على الجهود المبذولة لتعزيز حضور وجهة جربة السياحية في السوق البرتغالية. وتتضمن هذه الإجراءات على وجه الخصوص تعزيز ظهور الوجهة من خلال الحملات الترويجية، وتطوير الشراكات مع وكلاء الأسفار ووكالات السفر البرتغالية، فضلاً عن تنظيم رحلات موجهة للإعلاميين وأخرى تعريفية بالجزيرة، إلى جانب تحسين الربط الجوي بين البلدين.
رحلة شارتر مباشرة من لشبونةوتجلّى اهتمام السوق البرتغالية أيضاً من خلال برمجة رحلة شارتر مباشرة من طرف وكيل الأسفار «سولفيرياس» بالتعاون مع شركة الطيران البرتغالية (TAP Air Portugal)، والتي انطلقت من لشبونة في أوت الماضي. كما تنبئ التوقعات لعام 2027 بأنها ستكون واعدة، مع برمجة رحلات من لشبونة وبورتو.
جربة في قائمة التراث العالمي لليونسكوويركز التقرير الصحفي كذلك على إدراج جربة مؤخراً في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعزز المكانة الدولية للجزيرة ويبرز قيمتها وإرثها الثقافي والمعماري.
وتبرز الصحفية، في ذات الصدد، الإمكانات التي تتمتع بها هذه الوجهة السياحية لقضاء العطلات العائلية، مثنية بشكل خاص على الخدمات التي يقدمها فندق أربع نجوم بنظام «الإقامة الشاملة».
معالم تاريخية وثقافيةووجهت الصحفية دعوة لاستكشاف أهم المعالم السياحية التاريخية في الجزيرة، ولا سيما كنيس «الغريبة» في الرياض، وقرية قلالة المشهورة بـحرفها اليدوية في صناعة الفخار، والمشروع الفني «جربة هود» الذي حوّل قرية الرياض إلى معرض فني مفتوح في الهواء الطلق، دون إغفال الحركية الثرية للأسواق في "حومة السوق" والهدوء الذي يميز شواطئ الجزيرة.
وأخيراً، يسلط التقرير الضوء على ميزة موقع جزيرة جربة في الجنوب التونسي وقربها من الصحراء، ما يتيح لـلزوار فرصة الجمع بين الإقامة على شاطئ البحر واستكشاف التراث والقيام برحلات إلى مواقع مثل مطماطة وشط الجريد.
وتحت عنوان «Djerba é eternamente "La Dolce"» (جربة، الحلوة إلى الأبد)، تستعرض الصحفية كارولينا مورغادو، في مقالها، تجربة إقامة صيفية قضتها مع عائلتها على الجزيرة، وتنقل من خلالها لـقرّائها تجربة عايشت فيها تنوع العرض السياحي، بين الشواطئ الذهبية والتراث الضارب في القدم والمطبخ الغني والأنشطة الترفيهية المختلفة.
33593 سائحاً برتغالياً بين جانفي وسبتمبرووفقاً لـهشام محواشي، المندوب الجهوي للسياحة بجربة – جرجيس، الذي نقلت عنه الصحيفة، فقد استقبلت جزيرة جربة 33593 سائحاً برتغالياً بين جانفي وسبتمبر 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6,7 بالمائة، وارتفعت تبعاً لذلك الليالي المقضاة إلى 228797 ليلة، بتطور قدره 7,7 بالمائة.
ووصف المسؤول الموسم الصيفي 2026 بأنه «حيوي بشكل خاص»، مشدداً على الجهود المبذولة لتعزيز حضور وجهة جربة السياحية في السوق البرتغالية. وتتضمن هذه الإجراءات على وجه الخصوص تعزيز ظهور الوجهة من خلال الحملات الترويجية، وتطوير الشراكات مع وكلاء الأسفار ووكالات السفر البرتغالية، فضلاً عن تنظيم رحلات موجهة للإعلاميين وأخرى تعريفية بالجزيرة، إلى جانب تحسين الربط الجوي بين البلدين.
رحلة شارتر مباشرة من لشبونةوتجلّى اهتمام السوق البرتغالية أيضاً من خلال برمجة رحلة شارتر مباشرة من طرف وكيل الأسفار «سولفيرياس» بالتعاون مع شركة الطيران البرتغالية (TAP Air Portugal)، والتي انطلقت من لشبونة في أوت الماضي. كما تنبئ التوقعات لعام 2027 بأنها ستكون واعدة، مع برمجة رحلات من لشبونة وبورتو.
جربة في قائمة التراث العالمي لليونسكوويركز التقرير الصحفي كذلك على إدراج جربة مؤخراً في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما يعزز المكانة الدولية للجزيرة ويبرز قيمتها وإرثها الثقافي والمعماري.
وتبرز الصحفية، في ذات الصدد، الإمكانات التي تتمتع بها هذه الوجهة السياحية لقضاء العطلات العائلية، مثنية بشكل خاص على الخدمات التي يقدمها فندق أربع نجوم بنظام «الإقامة الشاملة».
معالم تاريخية وثقافيةووجهت الصحفية دعوة لاستكشاف أهم المعالم السياحية التاريخية في الجزيرة، ولا سيما كنيس «الغريبة» في الرياض، وقرية قلالة المشهورة بـحرفها اليدوية في صناعة الفخار، والمشروع الفني «جربة هود» الذي حوّل قرية الرياض إلى معرض فني مفتوح في الهواء الطلق، دون إغفال الحركية الثرية للأسواق في "حومة السوق" والهدوء الذي يميز شواطئ الجزيرة.
وأخيراً، يسلط التقرير الضوء على ميزة موقع جزيرة جربة في الجنوب التونسي وقربها من الصحراء، ما يتيح لـلزوار فرصة الجمع بين الإقامة على شاطئ البحر واستكشاف التراث والقيام برحلات إلى مواقع مثل مطماطة وشط الجريد.
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