القصرين : نجاح أول عملية لزرع جهاز تنظيم نبضات القلب بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي
سجّل قسم القسطرة التابع لـقسم أمراض القلب والشرايين بـالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، اليوم الأحد، نجاح أول عملية لزرع جهاز تنظيم نبضات القلب (Pace Maker)، في خطوة طبية نوعية من شأنها أن تساهم في تعزيز الخدمات الصحية المختصة بـالجهة وتقريبها من المرضى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.
وأوضح الشعباني، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التدخل الطبي الأول من نوعه بـالمستشفى والجهة، شمل ستة مرضى يعانون من اضطرابات في نبضات القلب تستوجب زرع هذا الجهاز، من بينهم خمسة من أصحاب التعريفة المنخفضة والعلاج المجاني ومريض يتمتع بـالتغطية الاجتماعية، وذلك بإشراف الأستاذ الجامعي في أمراض القلب والشرايين، اختصاص قسطرة كهربائية بالمستشفى العسكري بتونس، الدكتور عبد الدايم حقي، وبمشاركة إطارات طبية وشبه طبية من المستشفى.
وبيّن أن إنجاز هذه العمليات هو ثمرة تضافر جهود مختلف الأطراف وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، إثر التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتأطير هذه التدخلات والإشراف عليها، لفائدة مرضى طالت مدة إقامتهم بـقسم أمراض القلب والشرايين، مؤكداً أن زرع جهاز تنظيم ضربات القلب يمثل تدخلاً حيوياً بالنسبة إلى المرضى الذين تستوجب حالتهم ذلك، باعتباره إجراءً قد يفصل بين الحياة والموت.
وأبرز أن هذه العمليات ستتواصل خلال الفترة القادمة، بما من شأنه أن يعود بالفائدة على مرضى القصرين والجهات المجاورة، ولا سيما سيدي بوزيد وقفصة وسليانة.
"اعتزاز بالعودة إلى مسقط رأسي"من جهته، أعرب الدكتور عبد الدايم حقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن اعتزازه بالعودة إلى مسقط رأسه لأداء واجبه الطبي والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية بـالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي، إلى جانب زملائه من الإطارات الطبية وشبه الطبية بـالجهة.
وأوضح أن جهاز تنظيم ضربات القلب، أو ما يُعرف بـمنظم القلب، يتم زرعه تحت الجلد ويرتبط بـعضلة القلب بواسطة أسلاك كهربائية تُوضع في البطين والأذين، بهدف تحفيز القلب على استعادة نسق ضرباته الطبيعي لدى المرضى الذين يعانون من بطء حاد أو مزمن في نبضات القلب، وهي حالة قد تتسبب في مضاعفات خطيرة تهدد حياتهم.
أول عملية استغرقت 40 دقيقةوأضاف أن أول عملية زرع استغرقت حوالي 40 دقيقة وتكللت بـلنجاح، مشيراً إلى أن التدخلات شملت مرضى انتظروا أكثر من ثلاثة أسابيع للحصول على هذه الخدمة الطبية، وهو ما يؤكد أهمية توفير هذه التقنية بـالمستشفى وإنهاء معاناة المرضى مع التنقل إلى مؤسسات استشفائية جامعية خارج الجهة.
تكوين الإطارات المحليةوأكد حقي أن المرحلة القادمة ستشهد تنظيم ورشة عمل وتكوين الإطارات الطبية المحلية على تقنيات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب، حتى تصبح هذه الخدمة متوفرة بصفة مستمرة بـالمستشفى، ويتمكن المرضى مستقبلاً من الانتفاع بها فور وصولهم، دون الاضطرار إلى تأجيل تدخلاتهم بسبب نقص الخبرة المختصة، خاصة مع توفر قاعة القسطرة والتجهيزات الضرورية.
ولفت إلى أن زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب من التدخلات الطبية المعتمدة منذ أكثر من 30 إلى 40 سنة بـلمستشفيات الجامعية بتونس العاصمة والساحل وصفاقس، غير أن غياب الاختصاص والخبرة في عدد من الجهات كان يدفع المرضى إلى التنقل نحو هذه المؤسسات للحصول على العلاج.
واعتبر أن إرساء هذه التقنية بـالقصرين يندرج في سياق التوجه الوطني نحو تقريب الخدمات الصحية المختصة من المواطنين بمختلف الجهات، من خلال إحداث قاعات القسطرة وتوفير التجهيزات والكفاءات الطبية اللازمة، مؤكداً أن نجاح التدخلات المنجزة اليوم يمثل منطلقاً لإرساء نشاط متواصل ودائم في هذا الاختصاص بـالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي.
وأوضح الشعباني، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التدخل الطبي الأول من نوعه بـالمستشفى والجهة، شمل ستة مرضى يعانون من اضطرابات في نبضات القلب تستوجب زرع هذا الجهاز، من بينهم خمسة من أصحاب التعريفة المنخفضة والعلاج المجاني ومريض يتمتع بـالتغطية الاجتماعية، وذلك بإشراف الأستاذ الجامعي في أمراض القلب والشرايين، اختصاص قسطرة كهربائية بالمستشفى العسكري بتونس، الدكتور عبد الدايم حقي، وبمشاركة إطارات طبية وشبه طبية من المستشفى.
وبيّن أن إنجاز هذه العمليات هو ثمرة تضافر جهود مختلف الأطراف وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، إثر التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتأطير هذه التدخلات والإشراف عليها، لفائدة مرضى طالت مدة إقامتهم بـقسم أمراض القلب والشرايين، مؤكداً أن زرع جهاز تنظيم ضربات القلب يمثل تدخلاً حيوياً بالنسبة إلى المرضى الذين تستوجب حالتهم ذلك، باعتباره إجراءً قد يفصل بين الحياة والموت.
وأبرز أن هذه العمليات ستتواصل خلال الفترة القادمة، بما من شأنه أن يعود بالفائدة على مرضى القصرين والجهات المجاورة، ولا سيما سيدي بوزيد وقفصة وسليانة.
"اعتزاز بالعودة إلى مسقط رأسي"من جهته، أعرب الدكتور عبد الدايم حقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن اعتزازه بالعودة إلى مسقط رأسه لأداء واجبه الطبي والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية بـالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي، إلى جانب زملائه من الإطارات الطبية وشبه الطبية بـالجهة.
وأوضح أن جهاز تنظيم ضربات القلب، أو ما يُعرف بـمنظم القلب، يتم زرعه تحت الجلد ويرتبط بـعضلة القلب بواسطة أسلاك كهربائية تُوضع في البطين والأذين، بهدف تحفيز القلب على استعادة نسق ضرباته الطبيعي لدى المرضى الذين يعانون من بطء حاد أو مزمن في نبضات القلب، وهي حالة قد تتسبب في مضاعفات خطيرة تهدد حياتهم.
أول عملية استغرقت 40 دقيقةوأضاف أن أول عملية زرع استغرقت حوالي 40 دقيقة وتكللت بـلنجاح، مشيراً إلى أن التدخلات شملت مرضى انتظروا أكثر من ثلاثة أسابيع للحصول على هذه الخدمة الطبية، وهو ما يؤكد أهمية توفير هذه التقنية بـالمستشفى وإنهاء معاناة المرضى مع التنقل إلى مؤسسات استشفائية جامعية خارج الجهة.
تكوين الإطارات المحليةوأكد حقي أن المرحلة القادمة ستشهد تنظيم ورشة عمل وتكوين الإطارات الطبية المحلية على تقنيات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب، حتى تصبح هذه الخدمة متوفرة بصفة مستمرة بـالمستشفى، ويتمكن المرضى مستقبلاً من الانتفاع بها فور وصولهم، دون الاضطرار إلى تأجيل تدخلاتهم بسبب نقص الخبرة المختصة، خاصة مع توفر قاعة القسطرة والتجهيزات الضرورية.
ولفت إلى أن زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب من التدخلات الطبية المعتمدة منذ أكثر من 30 إلى 40 سنة بـلمستشفيات الجامعية بتونس العاصمة والساحل وصفاقس، غير أن غياب الاختصاص والخبرة في عدد من الجهات كان يدفع المرضى إلى التنقل نحو هذه المؤسسات للحصول على العلاج.
واعتبر أن إرساء هذه التقنية بـالقصرين يندرج في سياق التوجه الوطني نحو تقريب الخدمات الصحية المختصة من المواطنين بمختلف الجهات، من خلال إحداث قاعات القسطرة وتوفير التجهيزات والكفاءات الطبية اللازمة، مؤكداً أن نجاح التدخلات المنجزة اليوم يمثل منطلقاً لإرساء نشاط متواصل ودائم في هذا الاختصاص بـالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي.
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