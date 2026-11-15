القصرين : نجاح أول عملية لزرع جهاز تنظيم نبضات القلب بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي

"اعتزاز بالعودة إلى مسقط رأسي"



أول عملية استغرقت 40 دقيقة



تكوين الإطارات المحلية



سجّلالتابع لـبـ، اليوم، نجاح، في خطوة طبية نوعية من شأنها أن تساهم في تعزيزبـوتقريبها من، وفق ما أفاد بهوأوضح، في تصريح لـ، أن هذاالأول من نوعه بـ، شمليعانون منتستوجب، من بينهميتمتع بـ، وذلك بإشراف، وبمشاركةمنوبيّن أن إنجاز هذههو ثمرةوتوفير، إثرلتأطير هذهوالإشراف عليها، لفائدةطالت مدة إقامتهم بـ، مؤكداً أنيمثلبالنسبة إلىالذين تستوجب حالتهم ذلك، باعتباره إجراءً قد يفصل بينوأبرز أن هذهستتواصل خلال، بما من شأنه أن يعود بالفائدة على، ولا سيمامن جهته، أعرب، في تصريح لصحفية، عنلأداءوالمساهمة في تطويربـ، إلى جانب زملائه منبـوأوضح أن، أو ما يُعرف بـ، يتمويرتبط بـبواسطةتُوضع في، بهدفعلى استعادةلدىالذين يعانون منفي، وهي حالة قد تتسبب فيتهدد حياتهم.وأضاف أناستغرقت حواليوتكللت بـ، مشيراً إلى أنشملتانتظروا أكثر منللحصول على هذه، وهو ما يؤكد أهمية توفير هذهبـوإنهاء معاناةمعإلىخارجوأكدأنستشهد تنظيموتكوينعلى، حتى تصبح هذهمتوفرة بصفةبـ، ويتمكنمستقبلاً من الانتفاع بها، دون الاضطرار إلىبسبب، خاصة مع توفرولفت إلى أنمنالمعتمدة منذ أكثر منبـبتونس العاصمة و، غير أنفي عدد منكان يدفعإلىنحو هذهللحصول علىواعتبر أن إرساء هذهبـيندرج في سياقنحو تقريبمنبمختلف، من خلال إحداثوتوفيراللازمة، مؤكداً أنالمنجزة اليوم يمثللإرساءفي هذابـ