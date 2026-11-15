Babnet   Latest update 15:37 Tunis

القصرين : نجاح أول عملية لزرع جهاز تنظيم نبضات القلب بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af9bcf2b4b439.72266461_oijlmnhgpekqf.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 15:05 قراءة: 2 د, 33 ث
      
سجّل قسم القسطرة التابع لـقسم أمراض القلب والشرايين بـالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، اليوم الأحد، نجاح أول عملية لزرع جهاز تنظيم نبضات القلب (Pace Maker)، في خطوة طبية نوعية من شأنها أن تساهم في تعزيز الخدمات الصحية المختصة بـالجهة وتقريبها من المرضى، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.


وأوضح الشعباني، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التدخل الطبي الأول من نوعه بـالمستشفى والجهة، شمل ستة مرضى يعانون من اضطرابات في نبضات القلب تستوجب زرع هذا الجهاز، من بينهم خمسة من أصحاب التعريفة المنخفضة والعلاج المجاني ومريض يتمتع بـالتغطية الاجتماعية، وذلك بإشراف الأستاذ الجامعي في أمراض القلب والشرايين، اختصاص قسطرة كهربائية بالمستشفى العسكري بتونس، الدكتور عبد الدايم حقي، وبمشاركة إطارات طبية وشبه طبية من المستشفى.


وبيّن أن إنجاز هذه العمليات هو ثمرة تضافر جهود مختلف الأطراف وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، إثر التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتأطير هذه التدخلات والإشراف عليها، لفائدة مرضى طالت مدة إقامتهم بـقسم أمراض القلب والشرايين، مؤكداً أن زرع جهاز تنظيم ضربات القلب يمثل تدخلاً حيوياً بالنسبة إلى المرضى الذين تستوجب حالتهم ذلك، باعتباره إجراءً قد يفصل بين الحياة والموت.


وأبرز أن هذه العمليات ستتواصل خلال الفترة القادمة، بما من شأنه أن يعود بالفائدة على مرضى القصرين والجهات المجاورة، ولا سيما سيدي بوزيد وقفصة وسليانة.

"اعتزاز بالعودة إلى مسقط رأسي"

من جهته، أعرب الدكتور عبد الدايم حقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن اعتزازه بالعودة إلى مسقط رأسه لأداء واجبه الطبي والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية بـالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي، إلى جانب زملائه من الإطارات الطبية وشبه الطبية بـالجهة.

وأوضح أن جهاز تنظيم ضربات القلب، أو ما يُعرف بـمنظم القلب، يتم زرعه تحت الجلد ويرتبط بـعضلة القلب بواسطة أسلاك كهربائية تُوضع في البطين والأذين، بهدف تحفيز القلب على استعادة نسق ضرباته الطبيعي لدى المرضى الذين يعانون من بطء حاد أو مزمن في نبضات القلب، وهي حالة قد تتسبب في مضاعفات خطيرة تهدد حياتهم.

أول عملية استغرقت 40 دقيقة

وأضاف أن أول عملية زرع استغرقت حوالي 40 دقيقة وتكللت بـلنجاح، مشيراً إلى أن التدخلات شملت مرضى انتظروا أكثر من ثلاثة أسابيع للحصول على هذه الخدمة الطبية، وهو ما يؤكد أهمية توفير هذه التقنية بـالمستشفى وإنهاء معاناة المرضى مع التنقل إلى مؤسسات استشفائية جامعية خارج الجهة.

تكوين الإطارات المحلية

وأكد حقي أن المرحلة القادمة ستشهد تنظيم ورشة عمل وتكوين الإطارات الطبية المحلية على تقنيات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب، حتى تصبح هذه الخدمة متوفرة بصفة مستمرة بـالمستشفى، ويتمكن المرضى مستقبلاً من الانتفاع بها فور وصولهم، دون الاضطرار إلى تأجيل تدخلاتهم بسبب نقص الخبرة المختصة، خاصة مع توفر قاعة القسطرة والتجهيزات الضرورية.

ولفت إلى أن زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب من التدخلات الطبية المعتمدة منذ أكثر من 30 إلى 40 سنة بـلمستشفيات الجامعية بتونس العاصمة والساحل وصفاقس، غير أن غياب الاختصاص والخبرة في عدد من الجهات كان يدفع المرضى إلى التنقل نحو هذه المؤسسات للحصول على العلاج.

واعتبر أن إرساء هذه التقنية بـالقصرين يندرج في سياق التوجه الوطني نحو تقريب الخدمات الصحية المختصة من المواطنين بمختلف الجهات، من خلال إحداث قاعات القسطرة وتوفير التجهيزات والكفاءات الطبية اللازمة، مؤكداً أن نجاح التدخلات المنجزة اليوم يمثل منطلقاً لإرساء نشاط متواصل ودائم في هذا الاختصاص بـالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339778

babnet

كل الأخبار...

15:37 - تظاهرة "أسبوع رواد الجيل القادم بالمراكز السيبرنية " من 16 الى 20 نوفمبر 2026
15:09 - جربة «الحلوة إلى الأبد» في عيون السياح البرتغاليين
15:05 - القصرين : نجاح أول عملية لزرع جهاز تنظيم نبضات القلب بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي
14:46 - في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور جمعية تونس للسلامة المرورية تدعو الى مراجعة السلوكيات وتعزيز ثقافة احترام القانون
14:32 - الاقتصاد التونسي يحقق نمواً بنسبة 1,9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث و2,2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026
14:26 - ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027: نواب ينتقدون نقص الأدوية الحياتية والتجهيزات وتعطل المشاريع
14:25 - البطالة في تونس في حدود 15 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026 (المعهد الوطني للإحصاء)
14:08 - الروائي نزار شقرون: الذكاء الاصطناعي غير قادر على تحويل ما يجمعه من معلومات إلى تجربة إبداعية
13:19 - بلدية الزهور سوسة تعلن عن الشروع في تركيز وتفعيل منظومة المراقبة المرئية لردع المخالفات البيئية
12:45 - انطلاق مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 نوفمبر 2026 | 5 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:28
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
25°-13
27°-14
26°-15
29°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab