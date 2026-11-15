رونالدو جونيور يقطع خطوة جديدة مع البرتغال بعد اعتزال والده دولياً
تحت أنظار عدد من كبار اللاعبين الدوليين، خاض كريستيانو رونالدو جونيور مباراته الأولى مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً يوم الخميس، عندما شارك في آخر 20 دقيقة في الفوز 4 – 0 على أندورا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم.
وكان فيتينيا وروبن نيفيز وغونسالو راموس وجواو فيليكس من بين الحاضرين في مجمع "سيداد دو فوتيبول" التابع لـلاتحاد البرتغالي لكرة القدم في أويراس، على مشارف لشبونة، لمتابعة المباراة.
وبالنسبة لـ لمهاجم النصر البالغ عمره 16 عاماً، والمعروف باسم "كريستيانينيو"، كانت هذه خطوة أخرى في مسيرته الدولية في لحظة تتغير فيها الأجيال.
وكان المدرب فيليبي راموس، مدرب منتخب تحت 17 عاماً، قد استدعاه في تشكيلته المؤلفة من 23 لاعباً في 2 نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من اعتزال والده اللعب على الصعيد الدولي.
وكان الابن الأكبر لقائد المنتخب البرتغالي السابق قد خاض مباراته الأولى مع منتخب تحت 15 عاماً في عام 2025 قبل أن ينتقل إلى منتخب تحت 16 عاماً، وخاض 13 مباراة مع هاتين الفئتين العمريتين.
وستستضيف البرتغال بعد ذلك بلغاريا وصربيا في الجولة الأولى من التصفيات لـبطولة أوروبا تحت 17 عاماً لعام 2027. وستُقام جميع المباريات في "سيداد دو فوتيبول".
ورغم أن اسمه يضمن له اهتماماً كبيراً، فإن والده دائماً ما وازن بين طموحه لابنه وإدراكه أن هذه الشهرة لا تضمن النجاح.
وقال رونالدو في عام 2016، عندما كان ابنه في السادسة من عمره: "بالطبع أود أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم ولاعباً من الطراز الرفيع مثل والده".
بعد عامين، قال رونالدو في مقابلة مع منصة "دازون" إنه يرى في أسلوب لعب ابنه بعض السمات التي شكّلت مسيرته الرائعة.
وقال: "إنه تنافسي للغاية، تماماً كما كنت عندما كنت صغيراً. لا يحب الخسارة. سيصبح مثلي تماماً، أنا متأكد من ذلك بنسبة 100 بالمئة".
"أستمتع بتعليمه بعض الأمور، لكنه سيصبح ما يريد أن يكونه، وسأدعمه دائماً".
تقليد احتفال والده الشهيرفازت البرتغال بـبطولة "فلاتكو ماركوفيتش" تحت 16 عاماً في كرواتيا عام 2025، حيث قلّد كريستيانينيو طريقة الاحتفال الشهيرة لـوالده بعد تسجيله هدفاً في الفوز 3 – 0 على بلاد الغال في قبل النهائي.
وقضى اللاعب اليافع فترة في صفوف فرق الشبان في يوفنتوس ومانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى السعودية في عام 2023.
ويلعب كلاهما الآن في صفوف النصر السعودي، وإن كان ذلك في مستويات مختلفة، وسجل كريستيانينيو 3 أهداف في 7 مباريات لـلشبان هذا الموسم.
وكان فيتينيا وروبن نيفيز وغونسالو راموس وجواو فيليكس من بين الحاضرين في مجمع "سيداد دو فوتيبول" التابع لـلاتحاد البرتغالي لكرة القدم في أويراس، على مشارف لشبونة، لمتابعة المباراة.
وبالنسبة لـ لمهاجم النصر البالغ عمره 16 عاماً، والمعروف باسم "كريستيانينيو"، كانت هذه خطوة أخرى في مسيرته الدولية في لحظة تتغير فيها الأجيال.
وكان المدرب فيليبي راموس، مدرب منتخب تحت 17 عاماً، قد استدعاه في تشكيلته المؤلفة من 23 لاعباً في 2 نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من اعتزال والده اللعب على الصعيد الدولي.
وكان الابن الأكبر لقائد المنتخب البرتغالي السابق قد خاض مباراته الأولى مع منتخب تحت 15 عاماً في عام 2025 قبل أن ينتقل إلى منتخب تحت 16 عاماً، وخاض 13 مباراة مع هاتين الفئتين العمريتين.
وستستضيف البرتغال بعد ذلك بلغاريا وصربيا في الجولة الأولى من التصفيات لـبطولة أوروبا تحت 17 عاماً لعام 2027. وستُقام جميع المباريات في "سيداد دو فوتيبول".
ورغم أن اسمه يضمن له اهتماماً كبيراً، فإن والده دائماً ما وازن بين طموحه لابنه وإدراكه أن هذه الشهرة لا تضمن النجاح.
وقال رونالدو في عام 2016، عندما كان ابنه في السادسة من عمره: "بالطبع أود أن يصبح كريستيانو جونيور لاعب كرة قدم ولاعباً من الطراز الرفيع مثل والده".
بعد عامين، قال رونالدو في مقابلة مع منصة "دازون" إنه يرى في أسلوب لعب ابنه بعض السمات التي شكّلت مسيرته الرائعة.
وقال: "إنه تنافسي للغاية، تماماً كما كنت عندما كنت صغيراً. لا يحب الخسارة. سيصبح مثلي تماماً، أنا متأكد من ذلك بنسبة 100 بالمئة".
"أستمتع بتعليمه بعض الأمور، لكنه سيصبح ما يريد أن يكونه، وسأدعمه دائماً".
تقليد احتفال والده الشهيرفازت البرتغال بـبطولة "فلاتكو ماركوفيتش" تحت 16 عاماً في كرواتيا عام 2025، حيث قلّد كريستيانينيو طريقة الاحتفال الشهيرة لـوالده بعد تسجيله هدفاً في الفوز 3 – 0 على بلاد الغال في قبل النهائي.
وقضى اللاعب اليافع فترة في صفوف فرق الشبان في يوفنتوس ومانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى السعودية في عام 2023.
ويلعب كلاهما الآن في صفوف النصر السعودي، وإن كان ذلك في مستويات مختلفة، وسجل كريستيانينيو 3 أهداف في 7 مباريات لـلشبان هذا الموسم.
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