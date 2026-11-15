منظومة "فوبرولوس": سقف السعر مرتبط بالأجر الأدنى



سقف 120 متراً مربعاً للمسكن الجماعي



عزوف الباعثين العقاريين



لا قائمة مركزية لطالبي السكن



التفويت في 8 عقارات دولية



"فوبرولوس" و"المسكن الأول"



مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن



تعتزمإنجاز نحوبصيغةخلال الفترة، بكلفة جملية تُقدّر بحوالي، وذلك في إطار تعزيزفي مجالومواجهةفي تونس.وأوضحت، في إجابتها عنتقدم به النائبحول، نشر على موقع، أنه تم الانطلاق سنةفي إنجازمن، الذي يشمل حواليموزعة على، بكلفة تناهز، على أن تتواصلحسب توفروفي ما يتعلق بـ، أكدتأنمرتبط بـ، باعتبار أنيُحدد بـهذا. وبالاستناد إلى قيمةالمحددة سنة، يبلغ، فيما تتراوحعلىبينحسبوبخصوص، تمسكتبسقفلـ، باحتسابمن، معتبرة أن هذايهدف إلى التحكم فيوضمانللبرنامج وبينوأرجعتتراجع عددخلال سنةإلىعن إنتاج، نتيجة، فضلاً عن توجهنحوالتي لا تتلاءم معللفئاتكما أوضحت أنهلـضمن، ولا، باعتبار أن عمليةتتم مباشرة بين، ثم يُوقعلدى مؤسسةوفي إطار توفيرلـ، أفادتبأنه تم إلى حد الآنبمساحة جملية تقارب. كما تمت برمجةمن قبل، مع الانطلاق في إنجاز، مستفيدة منعند اقتناء، مقابل تخصيصمنللفئاتوعلى مستوى، ذكّرتبأنتوفرالذين لا يتجاوز، فيما يتيحمن، بفائض في حدود، معوأكدتأنستشمل، مع مواصلة العمل بـومنظومات، إلى جانبلفائدةوأضافت أنلتنفيذستُضبط عند استكمال، بالتوازي مع تحديد