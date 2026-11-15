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وزارة التجهيز والإسكان توضح بخصوص برنامج الكراء المملّك ومنظومة "فوبرولوس"

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 16:36 قراءة: 2 د, 27 ث
      
تعتزم وزارة التجهيز والإسكان إنجاز نحو 5000 مسكن بصيغة الكراء المملّك خلال الفترة 2026-2030، بكلفة جملية تُقدّر بحوالي 750 مليون دينار، وذلك في إطار تعزيز تدخل الدولة في مجال السكن الاجتماعي والمتوسط ومواجهة أزمة السكن في تونس.


وأوضحت الوزارة، في إجابتها عن سؤال كتابي تقدم به النائب حليم بوسمة حول "إصلاح منظومة فوبرولوس وأزمة السكن في تونس"، نشر على موقع مجلس نواب الشعب، أنه تم الانطلاق سنة 2026 في إنجاز القسط الأول من البرنامج، الذي يشمل حوالي 1213 مسكناً موزعة على 11 ولاية، بكلفة تناهز 212 مليون دينار، على أن تتواصل برمجة المشاريع حسب توفر الأراضي الصالحة للبناء.


منظومة "فوبرولوس": سقف السعر مرتبط بالأجر الأدنى

وفي ما يتعلق بـمنظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "فوبرولوس"، أكدت الوزارة أن سقف أسعار المساكن مرتبط بـالأجر الأدنى المهني المضمون، باعتبار أن السعر الأقصى للمتر المربع المغطى يُحدد بـ3,3 مرات هذا الأجر. وبالاستناد إلى قيمة الأجر الأدنى المحددة سنة 2026، يبلغ السعر الأقصى للمتر المربع 1949,789 ديناراً، فيما تتراوح نسبة الفائض على قروض الصندوق بين 1 و7 بالمائة حسب فئات المنتفعين.


سقف 120 متراً مربعاً للمسكن الجماعي

وبخصوص المساحة القصوى للمساكن، تمسكت الوزارة بسقف 120 متراً مربعاً لـلمسكن الجماعي، باحتساب نصيب الشقة من الأجزاء المشتركة، معتبرة أن هذا التوجه يهدف إلى التحكم في كلفة الإنجاز وضمان الطابع الاجتماعي للبرنامج وتكافؤ الفرص بين المنتفعين.

عزوف الباعثين العقاريين

وأرجعت الوزارة تراجع عدد المساكن المبرمجة والمصادق عليها خلال سنة 2025 إلى عزوف الباعثين العقاريين عن إنتاج السكن الاجتماعي، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وكلفة اليد العاملة والربط بالشبكات، فضلاً عن توجه السوق نحو المساكن الرفيعة التي لا تتلاءم مع المقدرة الشرائية للفئات متوسطة الدخل.

لا قائمة مركزية لطالبي السكن

كما أوضحت أنه لا توجد قائمة مركزية لـطالبي السكن ضمن منظومة "فوبرولوس"، ولا معدل انتظار محدد، باعتبار أن عملية الاقتناء تتم مباشرة بين الأجير والباعث العقاري، ثم يُوقع إيداع ملف التمويل لدى مؤسسة "BH بنك".

التفويت في 8 عقارات دولية

وفي إطار توفير العقارات اللازمة لـلمشاريع السكنية، أفادت الوزارة بأنه تم إلى حد الآن التفويت في 8 عقارات دولية بمساحة جملية تقارب 12,78 هكتاراً. كما تمت برمجة 8 مشاريع للتقسيمات الاجتماعية من قبل الوكالة العقارية للسكنى، مع الانطلاق في إنجاز ثلاثة مشاريع نموذجية، مستفيدة من تخفيض بنسبة 70 بالمائة عند اقتناء الأراضي الدولية، مقابل تخصيص 50 بالمائة على الأقل من المقاسم للفئات محدودة الدخل.

"فوبرولوس" و"المسكن الأول"

وعلى مستوى التمويل، ذكّرت الوزارة بأن منظومة "فوبرولوس" توفر قروضاً للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام 6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، فيما يتيح برنامج "المسكن الأول" تمويلاً بنسبة 20 بالمائة من ثمن المسكن، بفائض في حدود 2 بالمائة، مع فترة إمهال بخمس سنوات.

مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن

وأكدت الوزارة أن مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن ستشمل تحيين الأهداف والبرامج وآليات التمويل، مع مواصلة العمل بـلبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي ومنظومات "فوبرولوس" و"المسكن الأول" والكراء المملّك، إلى جانب صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار.

وأضافت أن الأهداف الكمية والآجال الزمنية لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة ستُضبط عند استكمال تحيين خطة العمل، بالتوازي مع تحديد مصادر التمويل والجهات المتدخلة وآليات الشراكة والمتابعة والتقييم.

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