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تونس تحتضن أشغال المنتدى العربي للمياه سنة 2027 لبحث دور التقنيات النووية في تعزيز الأمن المائي العربي (مدير عام الهية العربية للطاقة الذرية)

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 16:43 قراءة: 1 د, 34 ث
      
تحتضن تونس سنة 2027 أشغال المنتدى العربي للمياه الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية تحت عنوان ''دور التقنيات النووية في تعزيز الأمن المائي العربي''، بهدف بحث سبل
توظيف التطبيقات النووية والنظيرية في مواجهة تحديات شح المياه وتدهور نوعية الموارد المائية في المنطقة العربية، وفق ما أكده المدير العام للهيئة، سالم حامدي.

وأوضح حامدي، في حوار خاص لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) حول واقع التعاون مع تونس ومستقبل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المنطقة العربية، أن المنتدى سيمثل مناسبة
لتسليط الضوء على الإمكانات التي توفرها التقنيات النووية والنظيرية في تحسين إدارة الموارد المائية، لا سيما في مجال استكشاف المياه الجوفية وتحديد مصادرها وتقدير أعمارها ومعدلات تجددها، فضلا عن دراسة

حركة المياه والتسربات وتحديد مصادر التلوث.
وبين أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة في مجال الأمنين المائي والغذائي، نتيجة محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية والتصحر وتزايد الطلب على المياه والغذاء، إلى جانب تدهور نوعية بعض المصادر المائية.

وأضاف المدير العام للهيئة، أن التقنيات النظيرية توفر معطيات علمية دقيقة تساعد صانعي القرار على فهم خصائص الموارد المائية وتحديد سبل استغلالها بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
كما أشار إلى إمكانية توظيف التقنيات النووية والإشعاعية في معالجة مياه الصرف الصحي والحد من الملوثات العضوية وبعض الملوثات الصناعية، بما يدعم إعادة استخدام المياه المعالجة وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.
وأكد المتحدث الى وات ، أن تنظيم المنتدى في تونس يندرج ضمن جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية لتطوير التعاون العربي في مجال المياه وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات النووية في إدارة الموارد المائية.
وخلص إلى أن تعزيز التعاون العلمي العربي وتطوير المشاريع المشتركة في هذا المجال من شأنهما تحويل الخبرات والتطبيقات العلمية إلى نتائج عملية تخدم الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
يشار الى أن الهيئة العربية للطاقة الذرية كانت قد باشرت عملها فعليا في 15 فيفري 1989 واتخذت من تونس مقرا دائما لها في نفس السنة.
وهي منظمة عربية متخصصة تعمل في نطاق جامعة الدول العربية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والعلوم النووية في الدول الأعضاء.

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