تظاهرة "أسبوع رواد الجيل القادم بالمراكز السيبرنية " من 16 الى 20 نوفمبر 2026

تنظم تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية (S2T) وشبكة الفضاءات التكنولوجية التابعة لها (Cyberparcs) تظاهرة "أسبوع رواد الجيل القادم" (CYBERPARCS NEXTGEN ENTREPRENEURS WEEK) في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاريوتندرج هذه المبادرة في إطار فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2026، وتهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال واستكشاف الفرص الجديدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئةويتضمن البرنامج ندوات افتراضية (عن بُعد) تشمل سلسلة من 5 ندوات عبر الإنترنت (Webinars) ستتناول محاور تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة وتستعرض تحدياتها وقدرتها على إحداث نقلةنوعية في منظومة ريادة الأعمالكما ستنتظم في اطار هذه التظاهرة أيام أبواب مفتوحة داخل شبكة الفضاءات التكنولوجية (Cyberparcs) في كل من سيدي بوزيد وتطاوين وجندوبة والكاف والقيروان وجربة وزغوان وحمام سوسة.وتهدف هذه الأيام إلى التعريف بمنظومة الفضاءات التكنولوجية وإبراز الشركات الناشئة وحلولها المبتكرة الى جانب واستكشاف سبل خلق القيمة المضافة عبر الذكاء الاصطناعييُنتظم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2026 "Global Entrepreneurship Week" حول العالم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026ويشهد هذا الحدث العالمي مشاركة أكثر من 180 دولة وأكثر من 40 ألف تظاهرة وفعالية تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار