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تظاهرة "أسبوع رواد الجيل القادم بالمراكز السيبرنية " من 16 الى 20 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 15:37 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تنظم تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية (S2T) وشبكة الفضاءات التكنولوجية التابعة لها (Cyberparcs) تظاهرة "أسبوع رواد الجيل القادم" (CYBERPARCS NEXTGEN ENTREPRENEURS WEEK) في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري


وتندرج هذه المبادرة في إطار فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2026، وتهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال واستكشاف الفرص الجديدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة


ويتضمن البرنامج ندوات افتراضية (عن بُعد) تشمل سلسلة من 5 ندوات عبر الإنترنت (Webinars) ستتناول محاور تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة وتستعرض تحدياتها وقدرتها على إحداث نقلة
نوعية في منظومة ريادة الأعمال


كما ستنتظم في اطار هذه التظاهرة أيام أبواب مفتوحة داخل شبكة الفضاءات التكنولوجية (Cyberparcs) في كل من سيدي بوزيد وتطاوين وجندوبة والكاف والقيروان وجربة وزغوان وحمام سوسة.

وتهدف هذه الأيام إلى التعريف بمنظومة الفضاءات التكنولوجية وإبراز الشركات الناشئة وحلولها المبتكرة الى جانب واستكشاف سبل خلق القيمة المضافة عبر الذكاء الاصطناعي

يُنتظم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2026 "Global Entrepreneurship Week" حول العالم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026

ويشهد هذا الحدث العالمي مشاركة أكثر من 180 دولة وأكثر من 40 ألف تظاهرة وفعالية تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار

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