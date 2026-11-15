جمهور غفير يواكب يوميا مختلف فقرات الدورة 3 من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء

تختتم اليوم الأحد الدورة 3 من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء التي جرت على امتداد 4 أيام وسط حضور جماهيري يومي تراوح بين 1000 و1500 متفرج ومواكب لأشغال الورشات وفق ما أكده مدير ومؤسس هذه التظاهرة حافظ خليفة عشية اليوم لمراسل وات بالجهة.وأوضح المصدر ذاته أن رهانه على مزيد القرب من الجماهير المولعة بالسينما أثمر هذه الدورة التي احتضنتها منطقتي الجديدة والمنصورة من معتمدية قبلي الشمالية توافد أعدادا أكبر من المتابعين للمهرجان الذي انتظم في دورتيه السابقتين بمنطقة قصر غيلان بالعمق الصحراوي جنوبي مدينة دوز في شكل إقامات سينمائية.وأضاف أنه انه حاول من خلال برنامج هذه الدورة تلبية جميع الأذواق لمختلف الشرائح العمرية سواء عبر العروض المدرجة في المسابقات الرسمية للمهرجان أو في السهرات الفنية والسينمائية أو في الورشات التي توزعت بين إدارة الممثل أمام الكاميرا بإشراف عاطف بن حسين والتربية السينمائية بإشراف عبد الله شامخ إلى جانب كتابة وإعداد الفيلم السينمائي بإشراف ألفة شقرون والصورة والمكان بإشراف مروان الطرابلسي والفضاء السينمائي بين المعمار والحكاية بإشراف إسكندر التليلي.وفي ذات الإطار أفاد حافظ خليفة بأنه لمس خلال هذه الدورة تفاعلا كبيرا من الجماهير مع العروض المقدمة باعتبار انضباطه والتزامه بالفرجة إثناء العرض ليتحول بعده إلى جمهور متفاعل ومحاور رغم عدم امتلاكه لأبجديات الفرجة والنقد السينمائي وهو ما يؤكد تعطش الجهات الداخلية للفعل الثقافي وانخراط متساكنيها الطوعي واللامشروط في كافة فقرات المهرجان مثمنا الدور الكبير الذي لعبه أعضاء جمعيتي هويتنا وتوريس الثقافية بالجديدة والمنصورة في تامين نجاح هذه التظاهرة.كما لفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن المخيم الشبابي الذي انتظم على هامش هذه الدورة شهد مشاركة 30 شابا وشابة من مختلف ولايات الجمهورية إلى جانب مشاركة أكثر من 70 آخرين في الورشات الحية التي انتظمت بفضاءات مختلفة جمعت بين دار الشباب بالمنصورة ومسرح الهواء الطلق بالمنطقة إلى جانب الورشات التي احتضنها الفضاء الواحي.وعبر حافظ خليفة عن أمله في أن يساهم هذا المهرجان في مزيد فك العزلة الثقافية على المناطق الداخلية إلى جانب تكريس الدور التنموي للثقافة باعتبار أن المناطق التي تحتضن فعالياته تشهد خلال فترة انتظامه حركية هامة ذات بعد سياحي ترفيهي ناهيك عن كون القائمين على المهرجان يحرصون سنويا على تنظيم معرض للصناعات التقليدية المميزة لهذه الربوع على هامش الدورة بهدف الإسهام ولو نسبيا في تسويق منتوج الحرفيين والحرفيات.