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وزارة المالية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 30 مساعداً تقنياً لفائدة مصنع التبغ بالقيروان

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 18:05 قراءة: 0 د, 27 ث
      
- تفتح وزارة المالية، بمقتضى قرار صادر عن وزيرة المالية، مؤرخ في 12 نوفمبر 2026، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وذلك لفائدة مصنع التبغ بالقيروان بعنوان سنة 2025.


ووفقاً لنص القرار المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 110 بتاريخ 13 نوفمبر 2026)، فقد حُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاثين (30) خطة في اختصاص "الصيانة الصناعية".


ومن المنتظر أن تفتتح هذه المناظرة يوم 4 جانفي 2027 والأيام الموالية بمقر مصنع التبغ بالقيروان، على أن تُختتم قائمة الترشحات للمشاركة في هذا المناظرة يوم 30 نوفمبر 2026.

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