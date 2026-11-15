مسرحية "الإنساوان"، لمحمد كواص تحصد جائزتين في الدورة 31 لمهرجان الأردن المسرحي

تحصلت مسرحية "الإنساوان" للمخرج التونسي محمد كواص أمس السبت، على جائزتين خلال حفل اختتام الدورة 31 لمهرجان الأردن المسرحي بعمّان، حيث فازت الممثلة أصالة كواص بجائزة أفضل ممثلة لدور ثان، والممثل حمودة بن حسين لأفضل ممثل لدور ثان، وفق ما جاء في بلاغ لسفارة تونس بعمان التي استقبلت فريق عمل هذه المسرحية.ورُشحت مسرحية " "إنساوان" في هذا المهرجان، في قائمة جوائز أفضل سينوغرافيا وأفضل نص مسرحي وأفضل إخراج وأفضل عمل مسرحي متكامل.وشهدت هذه الدورة التي تنظمها وزارة الثقافة الأردنية في المركز الثقافي الملكي في العاصمة عمّان، خلال الفترة من 6 إلى14 نوفمبر 2026، تقديم الناقد المسرحي التونسي الدكتور محمد المديوني مداخلة بعنوان "أزمة الجمهور وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز الحضور المسرحي"، إلى جانب مشاركة الفنانة التونسية أماني بلعاج التي حازت على جائزة أفضل ممثلة دور أوّل في مسرحية "نصف ليلى" من الإمارات.وكانت قد تُوجت مسرحية "الإنساوان" بجائزة أفضل أداء تمثيلي نسائي لأصالة كواص، في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع".كما تشارك المسرحية في فعاليات الدورة 27 لأيام قرطاج المسرحية، التي ستنتظم من 21 إلى 28 نوفمبر 2026، في العروض التونسية المبرمجة خارج المسابقة الرسمية.وتطرح هذه المسرحية التي أنتجتها شركة "Be Actor Studio"، أسئلة فلسفية واجتماعية حول الطبيعة البشرية وعلاقة الإنسان بالسلطة والآخر، من خلال لعبة مسرحية تمزج بين السخرية والإيحاءات الرمزية والإحالات إلى عالم الحيوان.