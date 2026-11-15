محمد شوكاني.. رحّالة تونسي يشعل النقاش بزيارته إلى أفغانستان بين حرية اكتشاف العالم واتهامات بتلميع نظام طالبان
تحوّل صانع المحتوى السياحي التونسي محمد شوكاني، المعروف برحلاته إلى مختلف بلدان العالم وطريقته العفوية والطريفة في نقل تفاصيل الحياة اليومية وثقافات الشعوب، إلى محور نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر زيارته الأخيرة إلى أفغانستان، التي أثارت ردود فعل متباينة بين منتقدين ومتعاطفين معه.
واستطاع شوكاني، من خلال أسلوبه الخاص والبسيط في تقديم محتواه، أن يجذب اهتمام عدد كبير من التونسيين، الذين يتابعون مغامراته ورحلاته وما ينقله من مشاهد ومواقف من مجتمعات وثقافات تختلف أحياناً اختلافاً كبيراً عن واقعهم اليومي. ويتميّز محتواه بالابتعاد عن القوالب السياحية التقليدية، والتركيز على الاحتكاك المباشر بالناس واستكشاف عاداتهم وتفاصيل حياتهم، بأسلوب يمزج بين العفوية والطرافة.
غير أن رحلته إلى أفغانستان فتحت باباً من الجدل، بعدما اعتبر عدد من المتابعين أن زيارة بلد تحكمه حركة طالبان، في ظل القيود المفروضة على النساء والحريات، قد تساهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تحسين صورة النظام القائم والترويج له، خاصة إذا اقتصر المحتوى على إبراز الجوانب الإيجابية للحياة اليومية دون التطرق إلى الأوضاع الحقوقية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، وجّه عدد من النشطاء انتقادات إلى الرحّالة التونسي، معتبرين أن أفغانستان ليست وجهة سياحية عادية، وأن نقل مظاهر الحياة فيها لا يمكن فصله عن واقع تعيش فيه النساء، وفق ما أشار إليه المنتقدون، تحت قيود مشددة تطال حقوقهن الأساسية في التعليم والعمل والحياة العامة.
ومن بين المواقف المنتقدة، تدوينة اعتبرت أن زيارة أفغانستان تختلف عن زيارة بقية البلدان، وأن جمال طبيعتها وخصوصية مجتمعها لا ينبغي أن يحجبا واقع الحريات والحقوق، محذّرة من الخلط بين التعرف على ثقافة الشعب الأفغاني وبين تقديم صورة إيجابية عن نظام طالبان.
أصوات تدافع عن شوكاني: نقل الواقع لا يعني تلميع طالبانفي المقابل، برزت مواقف دافعت عن محمد شوكاني ورفضت اتهامه بالترويج لنظام طالبان، معتبرة أن السفر إلى بلد ما وتصوير الحياة اليومية فيه لا يعني بالضرورة تأييد نظامه السياسي أو تبني مواقفه.
وفي تدوينة نشرها طارق العمراني، قال إنه شاهد حلقة الرحّالة التونسي عن أفغانستان، وإنه لم يلاحظ فيها أي تلميع لنظام طالبان، مضيفاً أن شوكاني زار بلداً وصوّره كما هو، وأن ما نقله هو ما التقطته عدسة كاميراته.
واعتبر العمراني أن أفغانستان تجاوزت مرحلة الحرب وتعيش اليوم حالة من الاستقرار، وإن كانت هشة، مشيراً إلى أن طبيعة نظام طالبان والقيود المفروضة على النساء معروفة ومعلنة وليست أمراً خفياً يحتاج إلى اكتشافه من خلال فيديوهات الرحّالة.
وتساءل في هذا السياق عمّا إذا كان مطلوباً من شوكاني إعداد تقرير عن حقوق النساء في بلد تنتشر فيه الأسلحة، أو إنجاز تحقيق عن حركة طالبان في بلد قد يعرّض فيه ذلك حريته أو حتى حياته للخطر.
كما دعا العمراني إلى تجاوز الصور النمطية والأحكام المسبقة عند النظر إلى البلدان، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية، رغم طبيعة نظامها السياسي، لها خصوصيتها الثقافية والعمرانية، وأن إيران بدورها تقدم مظاهر اجتماعية وثقافية متنوعة لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.
وشدد صاحب التدوينة على أن غياب المرأة عن فيديوهات الرحلة يمكن أن يُقرأ في حد ذاته باعتباره مؤشراً على طبيعة النظام القائم، مؤكداً أن الفيديو، في تقديره، لا يتضمن دعاية مباشرة أو غير مباشرة لطالبان.
سامية رمانة: الفيديوهات غيّرت صورتي عن أفغانستانومن جهتها، عبّرت سامية رمانة عن موقف متعاطف مع الرحّالة التونسي، مؤكدة أنها شاهدت فيديوهات زيارته إلى أفغانستان وأنها غيّرت إلى حد كبير الصورة التي كانت تحملها عن هذا البلد.
وقالت رمانة إن أفغانستان تُقدَّم عادة باعتبارها بلداً أنهكته الحروب والفقر والتخلّف، وكأنها خارج الزمن، غير أن ما شاهدته في الفيديوهات كشف لها جوانب مختلفة، من بينها مظاهر الحركية والتطور رغم الظروف الصعبة التي مر بها البلد.
وأشارت إلى أن أكثر ما لفت انتباهها هو النظافة والنظام في الأسواق، وخاصة سوق الطيور، معتبرة أن هذه المشاهد تدفع إلى المقارنة مع واقع الأسواق والشوارع في تونس، والتساؤل عن أسباب استمرار مشكلات النظافة رغم توفر إمكانيات وظروف أفضل في جوانب عديدة.
كما لفتت إلى مشاهد حفظ القرآن الكريم لدى الكبار والصغار في أفغانستان، مشيدة بوضوح النطق ومخارج الحروف رغم أن العربية ليست اللغة الأم للأفغان.
ومع ذلك، أقرت رمانة بأنه لا يمكن الحكم على بلد كامل انطلاقاً من عدد محدود من الفيديوهات، مشيرة إلى أن أفغانستان لها مشاكلها وصعوباتها، لكن ذلك لا يبرر اختزالها في الحرب والفقر وإغفال الجوانب الإيجابية الموجودة فيها.
ووجّهت في ختام تدوينتها الشكر إلى محمد شوكاني على الجولة التي اصطحب متابعيه فيها، معربة عن استمتاعها بالمحتوى الذي قدمه، ومشيدة بتطور مستواه في اللغة الإنجليزية.
واستطاع شوكاني، من خلال أسلوبه الخاص والبسيط في تقديم محتواه، أن يجذب اهتمام عدد كبير من التونسيين، الذين يتابعون مغامراته ورحلاته وما ينقله من مشاهد ومواقف من مجتمعات وثقافات تختلف أحياناً اختلافاً كبيراً عن واقعهم اليومي. ويتميّز محتواه بالابتعاد عن القوالب السياحية التقليدية، والتركيز على الاحتكاك المباشر بالناس واستكشاف عاداتهم وتفاصيل حياتهم، بأسلوب يمزج بين العفوية والطرافة.
غير أن رحلته إلى أفغانستان فتحت باباً من الجدل، بعدما اعتبر عدد من المتابعين أن زيارة بلد تحكمه حركة طالبان، في ظل القيود المفروضة على النساء والحريات، قد تساهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تحسين صورة النظام القائم والترويج له، خاصة إذا اقتصر المحتوى على إبراز الجوانب الإيجابية للحياة اليومية دون التطرق إلى الأوضاع الحقوقية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، وجّه عدد من النشطاء انتقادات إلى الرحّالة التونسي، معتبرين أن أفغانستان ليست وجهة سياحية عادية، وأن نقل مظاهر الحياة فيها لا يمكن فصله عن واقع تعيش فيه النساء، وفق ما أشار إليه المنتقدون، تحت قيود مشددة تطال حقوقهن الأساسية في التعليم والعمل والحياة العامة.
ومن بين المواقف المنتقدة، تدوينة اعتبرت أن زيارة أفغانستان تختلف عن زيارة بقية البلدان، وأن جمال طبيعتها وخصوصية مجتمعها لا ينبغي أن يحجبا واقع الحريات والحقوق، محذّرة من الخلط بين التعرف على ثقافة الشعب الأفغاني وبين تقديم صورة إيجابية عن نظام طالبان.
أصوات تدافع عن شوكاني: نقل الواقع لا يعني تلميع طالبانفي المقابل، برزت مواقف دافعت عن محمد شوكاني ورفضت اتهامه بالترويج لنظام طالبان، معتبرة أن السفر إلى بلد ما وتصوير الحياة اليومية فيه لا يعني بالضرورة تأييد نظامه السياسي أو تبني مواقفه.
وفي تدوينة نشرها طارق العمراني، قال إنه شاهد حلقة الرحّالة التونسي عن أفغانستان، وإنه لم يلاحظ فيها أي تلميع لنظام طالبان، مضيفاً أن شوكاني زار بلداً وصوّره كما هو، وأن ما نقله هو ما التقطته عدسة كاميراته.
واعتبر العمراني أن أفغانستان تجاوزت مرحلة الحرب وتعيش اليوم حالة من الاستقرار، وإن كانت هشة، مشيراً إلى أن طبيعة نظام طالبان والقيود المفروضة على النساء معروفة ومعلنة وليست أمراً خفياً يحتاج إلى اكتشافه من خلال فيديوهات الرحّالة.
وتساءل في هذا السياق عمّا إذا كان مطلوباً من شوكاني إعداد تقرير عن حقوق النساء في بلد تنتشر فيه الأسلحة، أو إنجاز تحقيق عن حركة طالبان في بلد قد يعرّض فيه ذلك حريته أو حتى حياته للخطر.
كما دعا العمراني إلى تجاوز الصور النمطية والأحكام المسبقة عند النظر إلى البلدان، مشيراً إلى أن كوريا الشمالية، رغم طبيعة نظامها السياسي، لها خصوصيتها الثقافية والعمرانية، وأن إيران بدورها تقدم مظاهر اجتماعية وثقافية متنوعة لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.
وشدد صاحب التدوينة على أن غياب المرأة عن فيديوهات الرحلة يمكن أن يُقرأ في حد ذاته باعتباره مؤشراً على طبيعة النظام القائم، مؤكداً أن الفيديو، في تقديره، لا يتضمن دعاية مباشرة أو غير مباشرة لطالبان.
سامية رمانة: الفيديوهات غيّرت صورتي عن أفغانستانومن جهتها، عبّرت سامية رمانة عن موقف متعاطف مع الرحّالة التونسي، مؤكدة أنها شاهدت فيديوهات زيارته إلى أفغانستان وأنها غيّرت إلى حد كبير الصورة التي كانت تحملها عن هذا البلد.
وقالت رمانة إن أفغانستان تُقدَّم عادة باعتبارها بلداً أنهكته الحروب والفقر والتخلّف، وكأنها خارج الزمن، غير أن ما شاهدته في الفيديوهات كشف لها جوانب مختلفة، من بينها مظاهر الحركية والتطور رغم الظروف الصعبة التي مر بها البلد.
وأشارت إلى أن أكثر ما لفت انتباهها هو النظافة والنظام في الأسواق، وخاصة سوق الطيور، معتبرة أن هذه المشاهد تدفع إلى المقارنة مع واقع الأسواق والشوارع في تونس، والتساؤل عن أسباب استمرار مشكلات النظافة رغم توفر إمكانيات وظروف أفضل في جوانب عديدة.
كما لفتت إلى مشاهد حفظ القرآن الكريم لدى الكبار والصغار في أفغانستان، مشيدة بوضوح النطق ومخارج الحروف رغم أن العربية ليست اللغة الأم للأفغان.
ومع ذلك، أقرت رمانة بأنه لا يمكن الحكم على بلد كامل انطلاقاً من عدد محدود من الفيديوهات، مشيرة إلى أن أفغانستان لها مشاكلها وصعوباتها، لكن ذلك لا يبرر اختزالها في الحرب والفقر وإغفال الجوانب الإيجابية الموجودة فيها.
ووجّهت في ختام تدوينتها الشكر إلى محمد شوكاني على الجولة التي اصطحب متابعيه فيها، معربة عن استمتاعها بالمحتوى الذي قدمه، ومشيدة بتطور مستواه في اللغة الإنجليزية.
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