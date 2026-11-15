دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات (مصر 2026)- الجيش الملكي المغربي يتوج بلقبه الثالث بفوزه على ماميلودي صنداونز (3-1)

توج فريق الجيش الملكي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد فوزه على فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "هيئة قناة السويس" بمدينة الإسماعيلية المصرية.ونجحت سيدات الجيش الملكي في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخ النادي، وذلك بعد الفوز بلقبي 2022 و2025، ليؤكد الفريق سيطرته على كرة القدم النسائية في القارة الإفريقية.وتقدم الجيش الملكي بهدف في الدقيقة 23 عبر اللاعبة إيمان توريس بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء، وبعد دقيقتين فقط أدرك صنداونز الجنوب إفريقي التعادل سريعا بهدف اللاعبة ثولاكيلي.وفي الدقيقة 37، أضافت هبة اليوسفي الهدف الثاني لحامل اللقب بعد تسديدة اصطدمت في قدم إحدى لاعبات صنداونز، لتتحول الكرة إلى الشباك الجنوب إفريقية، معلنة عن الهدف الثاني للجيش الملكي.وواصلت إيمان توريس تألقها في اللقاء، لتنجح في إحراز الهدف الثاني لها، والثالث للجيش الملكي في الدقيقة 77، بعد تلقي تمريرة رائعة من زميلتها فاطمة تكناوت، لتحسم المباراة تماما، وتقود الفريق المغربي للفوز والتتويج باللقب الإفريقي.وكان الجيش الملكي قد تأهل للمباراة النهائية للمسابقة الإفريقية بعد فوزه على فريق ليكي فوتبول الكاميروني بهدف دون رد، في إطار الدور نصف النهائي، فيما صعد ماميلودي صنداونز بعد تغلبه على فريق كاويمبي مسلم ليديز الأوغندي بنتيجة 4-1.وفي مشواره بالبطولة، تصدر الجيش الملكي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق انتصارين في دور المجموعات على كل من باماكو المالي بنتيجة 6-0، وأمبيم داركوا الغاني بنتيجة 2-0، فيما تلقى الفريق خسارة وحيدة في المسابقة كانت أمام فريق كاويمبي الأوغندي بنتيجة 2-3 في المباراة الافتتاحية.وكان فريق ليكي فوتبول الكاميروني قد فاز بالمركز الثالث في البطولة الإفريقية، بعد انتصاره على فريق كاويمبي الأوغندي بنتيجة 5-0 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث التي أقيمت أمس السبت.