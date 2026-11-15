Babnet   Latest update 21:42 Tunis

دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات (مصر 2026)- الجيش الملكي المغربي يتوج بلقبه الثالث بفوزه على ماميلودي صنداونز (3-1)

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6afa143dab91b4.43337488_egjopmqklifnh.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 21:20 قراءة: 1 د, 26 ث
      
توج فريق الجيش الملكي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد فوزه على فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بنتيجة (3-1)، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "هيئة قناة السويس" بمدينة الإسماعيلية المصرية.
  ونجحت سيدات الجيش الملكي في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخ النادي، وذلك بعد الفوز بلقبي 2022 و2025، ليؤكد الفريق سيطرته على كرة القدم النسائية في القارة الإفريقية.

 وتقدم الجيش الملكي بهدف في الدقيقة 23 عبر اللاعبة إيمان توريس بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء، وبعد دقيقتين فقط أدرك صنداونز الجنوب إفريقي التعادل سريعا بهدف اللاعبة ثولاكيلي.
 وفي الدقيقة 37، أضافت هبة اليوسفي الهدف الثاني لحامل اللقب بعد تسديدة اصطدمت في قدم إحدى لاعبات صنداونز، لتتحول الكرة إلى الشباك الجنوب إفريقية، معلنة عن الهدف الثاني للجيش الملكي.

 وواصلت إيمان توريس تألقها في اللقاء، لتنجح في إحراز الهدف الثاني لها، والثالث للجيش الملكي في الدقيقة 77، بعد تلقي تمريرة رائعة من زميلتها فاطمة تكناوت، لتحسم المباراة تماما، وتقود الفريق المغربي للفوز والتتويج باللقب الإفريقي.
وكان الجيش الملكي قد تأهل للمباراة النهائية للمسابقة الإفريقية بعد فوزه على فريق ليكي فوتبول الكاميروني بهدف دون رد، في إطار الدور نصف النهائي، فيما صعد ماميلودي صنداونز بعد تغلبه على فريق كاويمبي مسلم ليديز الأوغندي بنتيجة 4-1.

 وفي مشواره بالبطولة، تصدر الجيش الملكي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق انتصارين في دور المجموعات على كل من باماكو المالي بنتيجة 6-0، وأمبيم داركوا الغاني بنتيجة 2-0، فيما تلقى الفريق خسارة وحيدة في المسابقة كانت أمام فريق كاويمبي الأوغندي بنتيجة 2-3 في المباراة الافتتاحية.
 وكان فريق ليكي فوتبول الكاميروني قد فاز بالمركز الثالث في البطولة الإفريقية، بعد انتصاره على فريق كاويمبي الأوغندي بنتيجة 5-0 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث التي أقيمت أمس السبت.
 

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339793

babnet

كل الأخبار...

21:42 - بزشكيان: الحكومة الإيرانية ستدعم القوات المسلحة بكامل إمكاناتها
21:38 - الحوثيون: استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي بالرياض
21:30 - انطلاق أشغال مناقشة وزارة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027
21:20 - دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات (مصر 2026)- الجيش الملكي المغربي يتوج بلقبه الثالث بفوزه على ماميلودي صنداونز (3-1)
21:09 - جندوبة: في ثنايا الجبال الوعرة.. خريجات جامعات يتحدّين البطالة ويعصرن فرص الحياة في زيتون الجبال
21:09 - مترجمون وباحثون يؤكدون أن ترجمة الأدب العربي لا تكفي لانتشاره عالميا
20:56 - مرصد شاهد: عملية التصويت على سحب الوكالة بسليانة شهدت حضورا لمختلف الفئات العمرية
20:50 - ميزانية وزارة الصحة: النواب يطرحون ملفات تدهور البنية التحتية للمؤسسات الصحية ونقص التجهيزات والأدوية والموارد البشرية
20:14 - طقس... ضباب محلي بالمناطق الشرقية وبأقصى الشمال ليل الاحد
20:12 - القصرين : بعد سنوات من تراجع نشاطه.. مركز التربصات والتخييم بالشعانبي يستعد لإستعادة إشعاعه الشبابي والعلمي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 نوفمبر 2026 | 5 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:28
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet26°
17° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
25°-13
27°-14
26°-15
29°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab