جندوبة: في ثنايا الجبال الوعرة.. خريجات جامعات يتحدّين البطالة ويعصرن فرص الحياة في زيتون الجبال
وات - تحرير مولدي الزوابي – من أعالي منطقة العيون الحدودية التابعة لـعمادة عين سلطان بـمعتمدية غار الدماء ، تطلّ رحاب، وإلى جانبها تقف يسرى، تتأملان مشهداً أخضر يمتدّ على مدّ البصر، هناك حيث تتعانق أشجار الزيتون وتتشبث بجنبات الجبال الوعرة وضفاف الأودية، في لوحة تختلط فيها ذاكرة الأرض بـفرص التنمية، وتتقاطع فيها ثروة الجهة مع أحلام جيل جديد من الجامعيات اللواتي قرّرن ألا يكنّ مجرد شاهدات على ضيق آفاق التشغيل**.
على الطريق الرابطة بين مدينة غار الدماء ومنطقة عين سلطان، تنتشر حقول الزيتون، وتنتصب مئات الأشجار على سفوح الجبال وفي المسالك الريفية الوعرة. مشهد يكشف عن مخزون فلاحي مهم، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن مفارقة ظلّت تؤرق صغار المنتجين: ثروة موجودة، ومحاصيل تتكرر كل موسم، لكن جزءاً منها يظل معلقاً على الأشجار أو يُباع بـأسعار لا تعكس قيمته، في ظل محدودية إمكانات التجميع والتحويل والتثمين.
من الجامعة إلى المعصرةفي سنة 2025، قرّرت الشابات الثلاث، وهنّ من خريجات الجامعة، أن يحوّلن ما اختزنته المنطقة من إمكانات إلى مشروع اقتصادي ملموس، فأحدثن معصرة لزيت الزيتون بمنطقة العيون، بعد استئجار فضاء كان مخصصاً لـمقهى ريفي في ظلّ ارتفاع أسعار الإيجار في الفضاءات المحيطة بـالمدينة.
في 2022، تخرجت رحاب، البالغة من العمر 30 سنة، في اختصاص الاقتصاد، ثم واصلت دراستها وتحصلت على شهادتي ماجستير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أما يسرى، البالغة من العمر 33 سنة، فتحمل إجازة في التسويق وماجستيراً في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيما تخصصت سوسن التي تخرجت قبلهن بـسنتين في اللغات.
أكثر من 700 منتج ومجمّعواستناداً إلى واقع الملكيات الفلاحية الصغيرة، اختارت الشابات الثلاث أن يوجّهن مشروعهن نحو صغار المنتجين تحديداً، فالمعصرة تستقبل يومياً صغار المنتجين والمجمّعين، تقدّر رحاب عددهم بـأكثر من 700 بين منتج ومجمّع، في وقت لا تتجاوز فيه قدرة المعصرة على تحويل أكثر من 4 أطنان طيلة يوم كامل.
500 كيلوغرام الحد الأدنى للمعاصر الكبرىفوفق ما ترويه رحاب، يواجه صغار المنتجين، الذين لا تتجاوز محاصيل بعضهم 200 أو 300 كيلوغرام من الزيتون، صعوبة في الوصول إلى المعاصر الكبرى التي تشترط عادة كميات دنيا لا تقل عن 500 كيلوغرام، ليجدوا أنفسهم أمام خيارين صعبين: إما البحث عن منتجين آخرين لـتجميع محاصيلهم، أو القبول بـتأجيل عملية العصر، أو بيع محصولهم بأسعار بخسة.
تمويل من الاتحاد الأوروبي وقرض بنكيوتروي يسرى سلسلة من المصاعب التي رافقت بحثهن عن التمويل اللازم لبعث المعصرة، حيث حصلن على منحة من الاتحاد الأوروبي، وعلى قرض بنكي، وعلى مساعدات قدمتها لهن عائلاتهن كـتمويل ذاتي.
تثمين "المرجين"وتقول يسرى إن الميكنة في عصر الزيتون أصبحت ضرورة، وإن عصر المحصول في يوم تجميعه يضمن جودة أفضل للزيت، كما أن اعتماد تقنيات ومعدات صديقة للبيئة يفتح المجال أمام تثمين مخلفات عملية العصر من المرجين، وتحويلها من عبء بيئي إلى مورد إضافي يمكن استثماره في إنتاج الأعلاف أو الوقود أو الأسمدة.
تقاسم الأدواروتتقاسم الشابات الثلاث العمل، حيث اختصت رحاب في الإشراف على تسيير إدارة الشركة، ويسرى في التعريف بالمنتوج وتسويقه مستغلة في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وسوسن في البحث عن شراكات بهدف الوصول إلى التخصص في التصدير بعلامة تأمل جميعهن أن تحمل صورة المشترك الذي جمع بينهن.
يوم تكويني داخل المعصرةوعند مغادرة منطقة العيون الحدودية، أخبرت رحاب أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة طلبت منها اعتزام تنظيم يوم تكويني داخل فضاء المعصرة لفائدة عدد من الراغبين في بعث مشاريع مماثلة، لتنتابها فرحة البدايات وتستحضر مشاعر غمرتها يوم افتتاحها صحبة رفيقتي دربها يسرى وسوسن.
على الطريق الرابطة بين مدينة غار الدماء ومنطقة عين سلطان، تنتشر حقول الزيتون، وتنتصب مئات الأشجار على سفوح الجبال وفي المسالك الريفية الوعرة. مشهد يكشف عن مخزون فلاحي مهم، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن مفارقة ظلّت تؤرق صغار المنتجين: ثروة موجودة، ومحاصيل تتكرر كل موسم، لكن جزءاً منها يظل معلقاً على الأشجار أو يُباع بـأسعار لا تعكس قيمته، في ظل محدودية إمكانات التجميع والتحويل والتثمين.
من الجامعة إلى المعصرةفي سنة 2025، قرّرت الشابات الثلاث، وهنّ من خريجات الجامعة، أن يحوّلن ما اختزنته المنطقة من إمكانات إلى مشروع اقتصادي ملموس، فأحدثن معصرة لزيت الزيتون بمنطقة العيون، بعد استئجار فضاء كان مخصصاً لـمقهى ريفي في ظلّ ارتفاع أسعار الإيجار في الفضاءات المحيطة بـالمدينة.
في 2022، تخرجت رحاب، البالغة من العمر 30 سنة، في اختصاص الاقتصاد، ثم واصلت دراستها وتحصلت على شهادتي ماجستير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أما يسرى، البالغة من العمر 33 سنة، فتحمل إجازة في التسويق وماجستيراً في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيما تخصصت سوسن التي تخرجت قبلهن بـسنتين في اللغات.
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