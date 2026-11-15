وات -

من الجامعة إلى المعصرة



أكثر من 700 منتج ومجمّع



500 كيلوغرام الحد الأدنى للمعاصر الكبرى



تمويل من الاتحاد الأوروبي وقرض بنكي



تثمين "المرجين"



تقاسم الأدوار



يوم تكويني داخل المعصرة



تحرير مولدي الزوابي – من أعالي منطقةالتابعة لـبـرحابيسرىأشجار الزيتونالجبال الوعرةالأوديةذاكرة الأرضفرص التنميةثروة الجهةالجامعياتضيق آفاق التشغيل**.على الطريق الرابطة بين، تنتشر، وتنتصبعلى سفوحوفي. مشهد يكشف عن، لكنه يكشف في الوقت نفسه عنظلّت تؤرق: ثروة موجودة، ومحاصيل تتكرر كل موسم، لكن جزءاً منها يظلأو يُباع بـ، في ظل محدودية إمكاناتفي سنة، قرّرت، وهنّ من، أن يحوّلن ما اختزنته المنطقة منإلى، فأحدثنبمنطقة، بعدكان مخصصاً لـفي ظلّ ارتفاعفي الفضاءات المحيطة بـفي، تخرجت، البالغة من العمر، في اختصاص، ثم واصلت دراستها وتحصلت على شهادتي، أما، البالغة من العمر، فتحمل، فيما تخصصتالتي تخرجت قبلهن بـفيواستناداً إلى واقع، اختارتأن يوجّهن مشروعهن نحوتحديداً، فالمعصرة تستقبل يومياً، تقدّرعددهم بـبين، في وقت لا تتجاوز فيهعلى تحويلطيلةفوفق ما ترويه، يواجه، الذين لا تتجاوز محاصيل بعضهممن، صعوبة في الوصول إلىالتي تشترط عادة، ليجدوا أنفسهم أمام: إما البحث عنلـ، أو القبول بـ، أووترويسلسلة منالتي رافقت بحثهن عنلبعث، حيث حصلن على، وعلى، وعلىقدمتها لهنكـوتقولإنفيأصبحت، وإنيضمن، كما أن اعتماديفتح المجال أمامعملية العصر من، وتحويلها منإلىيمكن استثماره في إنتاجأوأووتتقاسمالعمل، حيث اختصتفي الإشراف على، وفيمستغلة في ذلك، وفي البحث عنبهدف الوصول إلىبعلامة تأمل جميعهن أن تحملالذي جمع بينهن.وعند مغادرة، أخبرتأنطلبت منها اعتزام تنظيمداخللفائدة عدد من، لتنتابهاوتستحضرغمرتها يومصحبة رفيقتي دربها