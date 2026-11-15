التحالف يعلن اعتراض مسيّرات وصواريخ



زوال الخطر عن الرياض



إسقاط طائرة "CH-4"



أفادتبأنها استهدفتفيبـوأوضح، في بيان:وأضاف في بيان آخر:وأشار إلى أنوتشهد الساحة اليمنية، وذلك في ظل استمرار، حيث أعلن، مساء، اعتراض وتدميرأُطلقتا باتجاهوأعلناعتراض وتدميرأطلقهافي، مؤكداً نجاحفي رصدواعتراضها وتدميرها بالكامل، مشيراً إلى أنهكما أعلن، في وقت سابق، اعتراض وتدميرفوق، إلى جانبفوقمنمن جهته، أعلن، فجرعن، وذلك بعد وقت قصير من إطلاقعبرفيوفي المقابل، أعلنإسقاطتابعة لـفي أجواءشمالي، مشيراً إلى أنهامن هذا النوع التي تعلنإسقاطها منذ بدءوتأتي هذهفي ظل تصاعدفي، وسط استمرار تبادلبشأن اعتراضوإسقاطها.