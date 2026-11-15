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الحوثيون: استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي بالرياض

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 21:38 قراءة: 1 د, 31 ث
      
أفادت جماعة الحوثي اليمنية بأنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض بـصاروخين باليستيين.


وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان: "تمكنت قواتنا المسلحة من استهداف مطار خالد الدولي والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخين باليستيين وحققت العملية هدفها بنجاح".


وأضاف في بيان آخر: "استهداف محطتي ضخ النفط رقم 5 و6 في خط شرق–غرب بمنطقة الرياض بطائرتين مسيرتين وحققت العملية أهدافها بنجاح".


وأشار إلى أن "القوات استهدفت تحشيدات سعودية تابعة للضابط السعودي بدر الحربي في معسكر قعوة ومواقع مجاورة له بمحافظة لحج بستة صواريخ باليستية".

التحالف يعلن اعتراض مسيّرات وصواريخ

وتشهد الساحة اليمنية تصعيداً عسكرياً وتطورات ميدانية متسارعة، وذلك في ظل استمرار عملية "فجر اليمن"، حيث أعلن التحالف بقيادة السعودية، مساء الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أُطلقتا باتجاه منطقة مكة المكرمة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في منطقة المدينة المنورة، مؤكداً نجاح أنظمة الدفاع الجوي في رصد الطائرة المسيّرة واعتراضها وتدميرها بالكامل، مشيراً إلى أنه لم يسفر هذا الاعتداء عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

كما أعلن التحالف، في وقت سابق الأحد، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين فوق العاصمة الرياض، إلى جانب إسقاط طائرة مسيّرة فوق المنطقة الشرقية من المملكة.

زوال الخطر عن الرياض

من جهته، أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر الأحد، زوال الخطر عن مدينة الرياض، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق إنذار مبكر عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

إسقاط طائرة "CH-4"

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من طراز "CH-4" تابعة لـلجيش السعودي في أجواء محافظة الجوف شمالي اليمن، مشيراً إلى أنها الطائرة الخامسة من هذا النوع التي تعلن الجماعة إسقاطها منذ بدء التصعيد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات الجوية والعمليات العسكرية في المنطقة، وسط استمرار تبادل الأنباء بشأن اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة وإسقاطها.

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