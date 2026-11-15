Babnet   Latest update 21:42 Tunis

بزشكيان: الحكومة الإيرانية ستدعم القوات المسلحة بكامل إمكاناتها

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6afa197fb93301.10389624_mneigkqhjlfpo.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 21:42 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحكومة ستواصل دعم القوات المسلحة بكل إمكاناتها وعلى مدار الساعة، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتأمين الاحتياجات المعيشية للمواطنين.


وانتقد الرئيس الإيراني ما وصفه باستمرار نشر معلومات غير صحيحة وإثارة شائعات سلبية ضد الحكومة من جانب بعض الأطراف داخل البلاد، معتبراً أن توظيف وسائل الإعلام المختلفة لشن حملات ضد الحكومة أمر غير منصف.


"سأواصل الدعم إلى أقصى حد"

وأضاف أنه سيواصل دعم القوات المسلحة والمقاتلين إلى أقصى حد تسمح به إمكانات البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة ستسخّر جميع قدراتها لمعالجة مشكلات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.


التوازن بين دعم الجيش والاحتياجات المعيشية

وجاءت تصريحات بزشكيان في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية تحديات تتعلق بـإدارة الأوضاع خلال الحرب، وتحقيق التوازن بين متطلبات دعم القوات المسلحة وتأمين الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية للسكان.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339797

babnet

كل الأخبار...

21:42 - بزشكيان: الحكومة الإيرانية ستدعم القوات المسلحة بكامل إمكاناتها
21:38 - الحوثيون: استهداف مطار الملك خالد الدولي والمركز المالي بالرياض
21:30 - انطلاق أشغال مناقشة وزارة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027
21:20 - دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات (مصر 2026)- الجيش الملكي المغربي يتوج بلقبه الثالث بفوزه على ماميلودي صنداونز (3-1)
21:09 - جندوبة: في ثنايا الجبال الوعرة.. خريجات جامعات يتحدّين البطالة ويعصرن فرص الحياة في زيتون الجبال
21:09 - مترجمون وباحثون يؤكدون أن ترجمة الأدب العربي لا تكفي لانتشاره عالميا
20:56 - مرصد شاهد: عملية التصويت على سحب الوكالة بسليانة شهدت حضورا لمختلف الفئات العمرية
20:50 - ميزانية وزارة الصحة: النواب يطرحون ملفات تدهور البنية التحتية للمؤسسات الصحية ونقص التجهيزات والأدوية والموارد البشرية
20:14 - طقس... ضباب محلي بالمناطق الشرقية وبأقصى الشمال ليل الاحد
20:12 - القصرين : بعد سنوات من تراجع نشاطه.. مركز التربصات والتخييم بالشعانبي يستعد لإستعادة إشعاعه الشبابي والعلمي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 نوفمبر 2026 | 5 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:28
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet26°
17° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
25°-13
27°-14
26°-15
29°-16
  • Avoirs en devises 23625,8
  • (13/11)
  • Jours d'importation 90
  • 1 € = 3,36387 DT
  • (13/11)
  • 1 $ = 3,03348 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/11)     1091,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/11)   29031 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab