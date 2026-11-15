بزشكيان: الحكومة الإيرانية ستدعم القوات المسلحة بكامل إمكاناتها
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحكومة ستواصل دعم القوات المسلحة بكل إمكاناتها وعلى مدار الساعة، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتأمين الاحتياجات المعيشية للمواطنين.
وانتقد الرئيس الإيراني ما وصفه باستمرار نشر معلومات غير صحيحة وإثارة شائعات سلبية ضد الحكومة من جانب بعض الأطراف داخل البلاد، معتبراً أن توظيف وسائل الإعلام المختلفة لشن حملات ضد الحكومة أمر غير منصف.
"سأواصل الدعم إلى أقصى حد"وأضاف أنه سيواصل دعم القوات المسلحة والمقاتلين إلى أقصى حد تسمح به إمكانات البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة ستسخّر جميع قدراتها لمعالجة مشكلات المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
التوازن بين دعم الجيش والاحتياجات المعيشيةوجاءت تصريحات بزشكيان في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية تحديات تتعلق بـإدارة الأوضاع خلال الحرب، وتحقيق التوازن بين متطلبات دعم القوات المسلحة وتأمين الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية للسكان.
وانتقد الرئيس الإيراني ما وصفه باستمرار نشر معلومات غير صحيحة وإثارة شائعات سلبية ضد الحكومة من جانب بعض الأطراف داخل البلاد، معتبراً أن توظيف وسائل الإعلام المختلفة لشن حملات ضد الحكومة أمر غير منصف.
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