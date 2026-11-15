بزشكيان: الحكومة الإيرانية ستدعم القوات المسلحة بكامل إمكاناتها

"سأواصل الدعم إلى أقصى حد"



التوازن بين دعم الجيش والاحتياجات المعيشية



أكدأنستواصل دعمبكل إمكاناتها وعلى، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتأمينوانتقدما وصفه باستمرار نشروإثارةضدمن جانب بعضداخل البلاد، معتبراً أن توظيفلشنضدأمروأضاف أنه سيواصل دعمإلىتسمح به، مؤكداً في الوقت نفسه أنستسخّر جميعلمعالجةوالتخفيف منوجاءتفي وقت تواجه فيهتتعلق بـخلال، وتحقيقبين متطلبات دعموتأمين