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انطلاق أشغال مناقشة وزارة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 21:30 قراءة: 2 د, 48 ث
      
انطلقت أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية، مساء يوم السبت، بعد مناقشة مهمة ميزانية وزارة الصحة، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي.


وافتُتحت جلسة مناقشة مهمة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية، بعرض التقرير المشترك لـلجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بـمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، متضمناً أبرز اعتمادات المهمة وتوجهات الوزارة وأولوياتها للسنة المقبلة.


نحو 500 مليون دينار

وسجلت مهمة الشؤون الثقافية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 ارتفاعاً بحوالي 8 بالمائة لتبلغ نحو 500 مليون دينار، مقابل 460,969 مليون دينار سنة 2026.


وتتوزع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027 حسب البرامج كالتالي:

- برنامج الفنون: 66,274 ألف دينار
- برنامج الكتب والمطالعة: 37,707 ألف دينار
- برنامج العمل الثقافي: 281,333 ألف دينار
- برنامج التراث: 79,664 ألف دينار
- برنامج القيادة والمساندة: 35,022 ألف دينار

مخبر وطني للتأريخ بتقنية "الكربون 14"

وتتضمن برامج سنة 2027 تخصيص اعتمادات تناهز 5 ملايين دينار لإحداث مخبر وطني للتأريخ في التراث، يعتمد التقنيات العلمية الحديثة، ومن بينها تقنية "الكربون 14" لتحديد العمر الزمني لـلقطع الأثرية وتحليل مكوناتها وخصائصها، بما يتيح تطوير قدرات البحث والتحليل وتقليص اللجوء إلى المخابر الأجنبية.

جرد التراث المعماري

وتم رصد 2,5 مليون دينار لإنجاز مشروع الجرد الشامل للتراث المعماري بين القرنين التاسع عشر والعشرين، بهدف إرساء قاعدة بيانات وطنية في هذا المجال.

وتشمل البرامج المقررة كذلك تخصيص 2 مليون دينار لمواصلة إنجاز عدد من المشاريع الهيكلية المتعلقة بـترميم وتأهيل وحماية المعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

1,9 مليون دينار لرقمنة التراث

كما تم تخصيص 1,9 مليون دينار لمواصلة إنجاز البرامج الوطنية المتعلقة بـحماية المواقع الأثرية ورقمنة التراث وصيانة المدن العتيقة. كما تتواصل أشغال مشروع التأمين الذاتي للمعالم والمواقع والمتاحف، الذي رصدت له الوزارة اعتمادات بقيمة 1,7 مليون دينار، وقد تجاوزت نسبة إنجازه 75 بالمائة.

الجبة التونسية ولباس عروس الهدية

وفي مجال التراث غير المادي، تتواصل عملية إعداد ملفات ترشيح عناصر جديدة لـلتسجيل ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، من بينها ملف الجبة التونسية وملف لباس عروس الهدية.

20 مليون دينار لتهيئة متحف باردو والمسرح الأثري بالجم

وتتجه برامج سنة 2027 إلى تطوير مسالك الزيارة والخدمات بـالمواقع والمتاحف، من خلال رصد اعتمادات تناهز 20 مليون دينار لتهيئة فضاءات الاستقبال وتحسين الخدمات بـمتحف باردو والمسرح الأثري بالجم وعدد من المواقع الكبرى.

كما تم تخصيص 2,5 مليون دينار لتهيئة مؤسسات ثقافية متخصصة، تشمل متحف الآلات الموسيقية بالنجمة الزهراء ودار المتوسط بالحمامات والمركز الوطني للخزف الفني "سيدي قاسم الجليزي" وقطب الإبداع "مكان" بالمرسى.

متحف معارف ومهارات نساء سجنان

ومن بين المشاريع المبرمجة أيضاً الانطلاق في دراسات إحداث متحف معارف ومهارات نساء سجنان، بكلفة جملية تناهز 5 ملايين دينار، بهدف توثيق هذه الحرفة والمحافظة على ممارساتها، باعتبارها من العناصر المسجلة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

كما تتضمن البرامج تخصيص 500 ألف دينار لاستكمال إنجاز الإطار الإحصائي الثقافي التونسي و200 ألف دينار لإعداد الخارطة الوطنية للمهرجانات والتظاهرات الثقافية.

50 مليون دينار لدعم الإنتاج الأدبي والفني

وتتضمن ميزانية سنة 2027 تخصيص 50 مليون دينار لدعم منظومة الإنتاج الأدبي والفني وتنفيذ عدد من البرامج الداعمة للمبدعين، إلى جانب تخصيص 40 مليون دينار لتعزيز البنية الأساسية والرقمية لـلمؤسسات الثقافية.

كما تشمل البرامج إرساء منظومة للتصرف في الحقوق المجاورة لفائدة فناني الأداء والمنتجين ومنظومة التصرف في حقوق النسخ لفائدة الكتاب والناشرين، ورصد 13 مليون دينار لدعم الجمعيات الثقافية، فضلاً عن تخصيص 900 ألف دينار لـبرامج تستهدف الأطفال واليافعين والشباب والنساء وذوي الإعاقة وسكان المناطق الريفية والحدودية.

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