نحو 500 مليون دينار



مخبر وطني للتأريخ بتقنية "الكربون 14"



جرد التراث المعماري



1,9 مليون دينار لرقمنة التراث



الجبة التونسية ولباس عروس الهدية



20 مليون دينار لتهيئة متحف باردو والمسرح الأثري بالجم



متحف معارف ومهارات نساء سجنان



50 مليون دينار لدعم الإنتاج الأدبي والفني



انطلقت أشغالبين، لمناقشة، مساء يوم، بعد مناقشة، ضمن مشروع، بحضوروافتُتحت جلسة مناقشة، بعرضلـبـبـ، متضمناً أبرزللسنة المقبلة.وسجلتفي مشروعارتفاعاً بحواليلتبلغ نحو، مقابلسنةوتتوزعلسنةحسبكالتالي:وتتضمنتخصيصتناهزلإحداث، يعتمد، ومن بينها تقنيةلتحديدلـوتحليل، بما يتيح تطويروتقليص اللجوء إلىوتم رصدلإنجازبين، بهدف إرساءفي هذا المجال.وتشملالمقررة كذلك تخصيصلمواصلة إنجاز عدد منالمتعلقة بـكما تم تخصيصلمواصلة إنجازالمتعلقة بـ. كما تتواصل أشغال، الذي رصدت لهاعتمادات بقيمة، وقد تجاوزتوفي مجال، تتواصل عملية إعدادعناصر جديدة لـ، من بينهاوتتجهإلى تطويربـ، من خلال رصدتناهزلتهيئةوتحسينبـوعدد منكما تم تخصيصلتهيئة، تشملومن بينأيضاً الانطلاق في دراسات إحداث، بكلفة جملية تناهز، بهدفوالمحافظة على، باعتبارها منعلىكما تتضمنتخصيصلاستكمال إنجازلإعدادوتتضمنتخصيصلدعموتنفيذ عدد من، إلى جانب تخصيصلتعزيزلـكما تشملإرساءلفائدةلفائدة، ورصدلدعم، فضلاً عن تخصيصلـتستهدف