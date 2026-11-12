منوبة : ابن يقتل والده بوحشية

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أمس، بالاحتفاظ بشاب تورط في ارتكاب جريمة قتل شنيعة راح ضحيتها والده، إثر الاعتداء عليه بواسطة مطرقة وهشم رأسه حتى الموت.وقد تمكن أعوان وإطارات منطقة الحرس الوطني بمنوبة من صد الجاني والقبض عليه في ظرف وجيز، وذلك على الرغم من محاولته التحصن بالفرار والإفلات من قبضة العدالة.وقد باشرت الجهات الأمنية والقضائية الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات هذه الجريمة الصادمة وتحديد دوافعها الحقيقية، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية المعمول بها في الغرض.هذا وتم رفع جثة الاب الضحية لمصالح الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة.