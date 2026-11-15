مدنين/ يوم تحسيسي حول مخاطر الشاشة على الطفل واطلاق منصة تربوية كحل بديل عن ادمانها

مثل موضوع "الشاشة والطفل بين المخاطر والحلول" محور يوم توعوي احتضنته جزيرة جربة ببادرة من جمعية جربة insolite بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الشاشة على الطفل وتحسيس العائلة بخطورة الادمان على الشاشة وآثاره السلبية النفسية والتربوية وعلى النمو الحركي للطفل من خلال آراء مختصين في المجال مع تقديم الحلول الممكنة، وفق آمنة بن جدي عن جمعية جربة insolite.وتم بهذه المناسبة الاعلان عن إطلاق منصة تربوية تحت عنوان "تعلم مع نور"، وهي بمثابة رحلة تعليمية ممتعة وجاذبة موجهة للاطفال بين سن 3 و6 سنوات كحل بديل عن ادمان الشاشة، تقدم عبر 121 وحدة محتوى هادفا بالدارجة التونسية تحافظ على نمو الطفل وتحد من نقص التواصل ومشاكل النطق وأعراض التوحد التي خلفتها الشاشة وفق نور بن بلقاسم أخصائية في علم النفس الحركي وصاحبة فكرة المنصة.وأضافت أن هذه المنصة تقدم محتوى ايضا يتماشى مع عالم الطفل الداخلي ويتأقلم مع احتياجاته موفرا في نفس الوقت فضاء للتعلم وللاستمتاع واثراء الزاد المعرفي بصوت تونسي ومحدد بالوقت، إلى جانب تقديمها نصائح للاولياء تفتح فرصا في كيفية التفاعل والمشاركة بين الطفل والعائلة.وتتميز هذه المنصة حسب نور باختلاف اللعب وتنوعها وثراء المحاور التي تسمح للطفل بان يلون ويفكر ويطالع دون إحساس بالملل، مع جانب تحفيزي يخول للطفل أن يفوز بنجوم على أن لا تتجاوز مدة تعاطي الطفل مع الشاشة نصف ساعة وبانقضائه تغلق أمام الطفل.ووفرت المداخلات التي قدمها مختصون، كل في مجاله، معطيات غزيرة اجمعت على مخاطر الشاشة على الطفل، لتبين نجوى بن خميس الاخصائية النفسية تأثيرها على النمو العصبي للطفل ونموه الحركي وكل ما هو ذكاء اجتماعي وعاطفي واكثر عنفا في وقت هو بحاجة للتواصل مع العائلة واكتساب مهارات جديدة واللعب مع الاصدقاء واكتشاف العالم الخارجي حتى تتكون له الحصانة والنمو المتوازن الذي يخول له التمكن من جانب لغوي ومن توازن نفسي.ومن وجهة نظر اخرى ابرزت ملكة الدغاري اخصائية تقويم نطق وصوت وكلام ان الاستعمال السيئ وغير المدروس للشاشات يفرز حتما تأثيرات سلبية على الطفل في سن مبكر تجعل منه غير قادر على تكوين جملة وله تأخير وضعف في اكتساب اللغة وفي استعمالها وصعوبات في التعلم ومحدودية في التركيز، مقدمة عدة حلول ومنها ترشيد الاستهلاك باحترام التوصيات العمرية المتعلقة بوقت الشاشة ومراقبة المحتوى بما يتناسب مع عمر الطفل ومستواه اللغوي الى جانب المشاهدة المشتركة من خلال طرح الاسئلة حول ما يشاهده وربط ما يشاهده بالواقع اليومي.ومن وجهة نظر تربوية وتعليمية، تطرق مراد الدغاري مساعد بيداغوجي للطفولة ومكون في الطفولة المبكرة، إلى عدم استقرار النتائج المدرسية وتدنيها والهروب من المدرسة والقلق المدرسي وقلة التركيز والانتباه وعدم ميل الطفل إلى كل ممارسة حسية وتأثيرها على الشغف والرغبة في الدراسة وفي تنمية مهاراته وقدراته مع عدم القدرة على بناء علاقات اجتماعية ناجحة سواء مع الاصدقاء أو مع الاطار التربوي "لنجد طفلا منزويا ومنعزلا شارد الذهن"، معتبرا أن الوضعية صعبة وتدق ناقوس الخطر خاصة مع إمكانية أن يصبح الادمان المفرط على الشاشة مرضا عقليا.وأكد على ضرورة أن تكون الاسرة قدوة للطفل وأن تفتح باب التواصل وإدماج الطفل في وسطه الاجتماعي ليعيش متصالحا، وتوفير ألعاب تربوية هادفة وأن تقوم الاسرة بدورها الرقابي وأن تجعل التكنولوجيا وسيلة نافعة وليست بديلا عن اللعب والتواصل والنمو.