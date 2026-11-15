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قريبا رواية جديدة للصحفي والكاتب ماهر عبد الرحمان

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 23:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يستعد الصحفي والكاتب التونسي ماهر عبد الرحمان لاصدار رواية جديدة بعنوان "مفتاح سليمان الغرناطي" وستصدر الرواية الجديدة عن دار حكايات للنشر
;كما ينتظر أن تتواجد الرواية في المكتبات بداية من جانفي 2027 حسب ما صرح به الكاتب لوات

وقد سبق للصحفي والكاتب ماهر عبد الرحمان أن أصدر بالخصوص كتابا حول "أزمة السمعي والبصري في تونس" فضلا عن عدة روايات منها "عين الحمام" و"فتاة القبر البيضوي" و"أشباح السقيفة".
كما سبق له الفوز بجائزة البشير خريف لإبداع الأدبي خلال الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب و أصبح منذ أكتوبر 2026 عضوا شرفيا في الأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا والانسانيات بفالنسيا (اسبانيا).


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