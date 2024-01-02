الدورة الثانية للملتقى الوطني للرواية تحت عنوان "الأدب الروائي والمقاومة" يومي 4 و 5 جانفي 2023 بالمكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة

تحتضن المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانة يومي 4 و 5 جانفي 2024 الدورة الثانية للملتقى الوطني للرواية تحت عنوان "الأدب الروائي والمقاومة"، بدعم من إدارة المطالعة العمومية والمندوبية الجهوية بأريانة وبالاشتراك مع جمعية أحباء المكتبة والكتاب.





ويتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى خلال الجلسة العلمية الأولى برئاسة الأستاذة الجامعية سعدية بن سالم، مداخلة للدكتورة فاطمة لخضر بعنوان "مقاومة التغريب الاستعماري بإثبات الذات والهوية الوطنية الثقافية والحضارية في روايات سعاد قلوز" تليها مداخلة للدكتور صلاح الدين الشريف أستاذ متميز في اللسانيات وتعليمية العربية بجامعة منوبة وعضو قار بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون ببيت الحكمة تحمل عنوان "اللغة المقاومة في رواية التاريخ".



...





كما تلقي الكاتبة حفيظة قارة بيبان مداخلة بعنوان "تغني وتقاوم" تليها مداخلة الأستاذة الجامعية سامية الدريدي تحت عنوان" المقاومة الاستشرافية في الرواية التونسية: الغربال لحسين الواد " نموذجا مشفوعة بنقاش عام.

ويتضمن اليوم الثاني الموافق ليوم الجمعة 5 جانفي الجاري وفي إطار الجلسة العلمية الثانية، برئاسة الدكتورة فاطمة لخضر، مداخلة للمفكر والكاتب محمد صالح فليس بعنوان "المهم أن لا نحمل السجن في ذواتنا"، ثم يلقي إثر ذلك أستاذ التعليم العالي محمد الشقراوي مداخلة بعنوان "أدب الحرية، كتابات جلبار النقاش نموذجا"، إضافة إلى مداخلة للأستاذة الجامعية سعدية بن سالم تحمل عنوان "الرواية إنعاش للذاكرة " تشفع بنقاش عام.