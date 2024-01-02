منتخب موريتانيا يواصل تحضيراته في طبرقة قبل ملاقاة المنتحب التونسي وديا يوم 6 جانفي

يواصل المنتخب الموريتاني لكرة القدم تربصه التحضيري الاخير بمدينة طبرقة وذلك قبل مشاركته في نهائيات كاس امم افريقيا "كوت ديفوار 2024".

وكان ابناء المدرب أمير عبدو وصلوا يو الاحد الى طبرقة في رحلة خاصة حسب ما افادت الجامعة الموريتانية لكرة القدم

وسيلاقي منتخب "المرابطون" نظيره التونسي في مباراة ودية يوم 6 جانفي الجاري في الملعب الأولمبي برادس، في اطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس أفريقيا للأمم "كوت ديفوار 2024".

ويذكر ان منتخب موريتانيا سيخوض الدور الاول من نهائيات كاس امم افريقيا (كوتديفوار 2024) ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا.

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