باريس سان جيرمان يتعاقد مع البرازيلي لوكاس بيرالدو حتى 2028



باريس 1 جانفي 2023 (وات)- أعلن نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم (حامل لقب البطولة الفرنسية) عن أولى صفقاته الشتوية، بضم اللاعب البرازيلي لوكاس بيرالدو إلى صفوفه حتى عام 2028، قادما من ساو باولو البرازيلي.

وقال النادي في بيانه اليوم الاثنين: "نرحب بانضمام لوكاس بيرالدو إلى صفوف فريقنا، بعد أن وقع عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي".

وبدأ بيرالدو مسيرته مع فريق ريد بول في البرازيل، قبل أن ينضم إلى ساو باولو في 2020.



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ويتصدر باريس سان جيرمان البطولة الفرنسية برصيد 40 نقطة، وسيلتقي مستضيفه لانس 14 جانفي الجاري في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

