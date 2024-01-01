Babnet

باريس سان جيرمان يتعاقد مع البرازيلي لوكاس بيرالدو حتى 2028

Publié le Lundi 01 Janvier 2024 - 17:51 قراءة: 0 د, 29 ث
      

باريس 1 جانفي 2023 (وات)- أعلن نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم (حامل لقب البطولة الفرنسية) عن أولى صفقاته الشتوية، بضم اللاعب البرازيلي لوكاس بيرالدو إلى صفوفه حتى عام 2028، قادما من ساو باولو البرازيلي.
وقال النادي في بيانه اليوم الاثنين: "نرحب بانضمام لوكاس بيرالدو إلى صفوف فريقنا، بعد أن وقع عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي".
وبدأ بيرالدو مسيرته مع فريق ريد بول في البرازيل، قبل أن ينضم إلى ساو باولو في 2020.
...

ويتصدر باريس سان جيرمان البطولة الفرنسية برصيد 40 نقطة، وسيلتقي مستضيفه لانس 14 جانفي الجاري في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279665


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 19:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 19:07 Tunis
All Radio in One    
*.*.*