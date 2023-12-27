بوعسكر: نسبة الإقبال على انتخابات المجالس المحلية بلغت 84ر11 بالمائة .. و781 دائرة انتخابية معنية بالدورة الثانية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة مساء اليوم الأربعاء بقصر الرياضة بالمنزه، للاعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية، أنّ نسبة الإقبال على هذه الانتخابات بلغت 11.84 بالمائة، مبينا أنّ 1348 مترشّحا فاز في الدورة الاوّلى، فيما سيتم تنظيم دورة ثانية (لم يعلن عن موعدها) ستشمل 781 دائرة إنتخابية وسيكون 4 ملايين و194 ألفا و474 ناخبا معنيين بهذه الدّورة.



وسبق لرئيس هيئة الانتخابات أن أعلن الأحد الماضي، أنّ النسبة العامة للإقبال على التصويت بلغت مع إغلاق مكاتب الاقتراع 66ر11 بالمائة.





وأشار بوعسكر، إلى انّ التوزيع النهائي للأعضاء المقبولين للمجالس المحليّة في الدورة الاولى عن طريق الانتخاب المباشر، أظهر فوز 1220 مترشّحا (90.5 بالمائة) و128 مترشّحة (9.5 بالمائة) .أمّا عن توزيع الفائزين بعضوية هذه المجالس عن طريق القرعة المخصصة لذوي الإعاقة، حسب الجنس والفئات العمرية، فقد بلغ 279 شخصا يتوزّعون بين 243 فائزا (87.1 بالمائة) و36 فائزة (12.9 بالمائة).من جهة أخرى، قال بوعسكر إنّ أعوان الرقابة الميدانية وخلايا رصد الحملة الانتخابية ومتابعة انشطة كافة المترشحين، تولّوا بكل حياد وتجرّد تسجيل عدد من المخالفات والخروقات خلال الحملة الإنتخابية، وخاصة خلال يومي الصمت الانتخابي والتصويت، وتم البت فيها من قبل مجلس الهيئة أمس الثلاثاء، دون أن يكون لها تأثير على نزاهة العملية الانتخابية وعدد الأصوات المصرّح بها.وصرح بأنه في المقابل، تم خلال مراقبة الحملة الإنتخابية بوسائل الإعلام والأنشطة الميدانية والفضاء المفتوح، إتخاذ 19 إجراء يتعلق بوسائل الاعلام السمعية البصرية، توزّعت بين 3 تنبيهات و15 لفت نظر وإنذار وحيد، مبيّنا أنّ المخالفات المرتكبة بوسائل الاعلام السمعي البصري تمثّلت في الإخلال بواجب الحياد والموضوعية والتوازن في التغطية للشأن الانتخابي، الى جانب نشر أخبار مغلوطة بشأن ناخبين والمسّ بأعراض مترشحين وكرامتهم ومعطياتهم الشخصية.وأضاف أنه تمّ إتخاذ 11 اجراء يتعلّق بوسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية، توزّعت بين تنبيه وحيد و10 لفت نظر ونشر معلومات خاطئة بخصوص المترشّحين وعدم المساواة في التغطية الإعلامية بينهم.وأكد من جهة أخرى، أنّه تم اتخاذ 182 إجراء بشأن المخالفات المرتكبة من طرف المترشّحين متوزّعة بين 136 تنبيها و21 إنذارا و17 قرار إزالة و7 إحالات على النيابة العمومية المختصّة ترابيّا، الى جانب إشعارين إثنين لمندوب حماية الطفولة .وبلغت الإحالة على النيابة العمومية على مستوى مركزي ، وفق بوعسكر، 31 إحالة متعلّقة بجرائم في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص بثّ الأخبار الزائفة والاشاعات والقذف العلني والثلب ونسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي والمسّ من أعراض المترشحين وكرامتهم ومعطياتهم الشخصيّة .وأفاد بخصوص أكبر 5 ولايات من حيث نسبة الإقبال، بأنّ المرتبة الاولى آلت الى ولاية سليانة بنسبة 21.58 بالمائة (40 ألفا و573 ناخبا من ضمن 187 ألفا و856 مسجّلا) فيما حلّت زغوان بالمرتبة الثانية بنسبة 20.68 بالمائة (30 ألفا و528 ناخبا من ضمن 147 ألفا و595 مسجّلا) والقصرين بالمرتبة الثالثة بنسبة 20.50 بالمائة (72 ألفا 814 ناخبا من بين 355 ألفا و149 مسجّلا) وسيدي بوزيد في المرتبة الرابعة بنسبة 20.43 بالمائة (72 ألفا و202 ناخبا من بين 353 ألفا و404 مسجّلا) فيما حلت توزر في المرتبة الخامسة بنسبة 17.89 بالمائة (15 ألفا و697 ناخبا من بين 87 ألفا و723 مسجّلا).وعلى صعيد آخر، أكد بوعسكر أن هيئة الانتخابات ستظلّ مكسبا وطنيا لجميع التونسيين، مؤتمنة على صوت الناخبين ولما يفرزه الصندوق، وفقا للمبادئ الأساسية والممارسات الانتخابية التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية نتائجها، مبيّنا انّ المرجع في ذلك تطبيق القانون على الجميع.يذكر انّ العدد الجملي للمقترعين وفق آخر الإحصائيات المصرّح بها اليوم، بلغ 1 مليون و74 ألفا و880 مقترعا من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 مسجلا. وبلغ عدد الأصوات المصرّح بها، 1 مليون و27 ألفا و116 صوتا، فيما بلغ عدد الاوراق البيضاء 17 ألفا و386 ورقة، امّا الاوراق الملغاة فكانت في حدود 30 ألفا و378 صوتا.