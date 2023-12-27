رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد 6 سفراء جدد

تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد 6 سفراء جدد لدول شقيقة وصديقة .





و أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها بأنّ السفراء الجدد هم كلّ من :



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- سفيرة الجمهورية الفرنسية آن قيقان

- سفير جمهورية باكستان الإسلامية جافاد أحمد عمراني

- سفير المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله سليمان عبد الله أبو رمان

- سفــــير رومانيــــا فالنتين سيبريان مونتيان

- سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي علي ولد سيدي علي

- سفــــير جمهورية الكونغو الديمقراطية مواندنقا موسنقا



يشار إلى أنّ الموكب الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قد دار بحضور، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار.





