الرابطة 2: نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي أقيمت دفعتها الأولى اليوم الأربعاء:



المجموعة الأولى:

في ملعب فرحات حشاد باريانة



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جمعية اريانة - جندوبة الرياضية 1 - 0



في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران - مستقبل وادي الليل 3 - 0



في ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - القلعة الرياضية 1 - 1



في ملعب حمدة العواني

شبيبة القيروان - النجم الرادسي 1 - 0



الترتيب ن ل

جندوبة الرياضية 26 12

شبيبة العمران 25 12

نادي حمام الأنف 21 11

النادي القربي 19 11

النجم الرادسي 18 12

شبيبة القيروان 17 12

أمل حمام سوسة 16 11

هلال مساكن 15 12

جمعية اريانة 14 12

مستقبل وادي الليل 13 12

القلعة الرياضية 8 12

مرجان طبرقة 8 12

سبورتينغ بن عروس 6 11





وتستكمل غدا الخميس الجولة الثالثة عشرة باقامة الدفعة الثانية من المباريات وفق البرنامج التالي:



المجموعة الأولى

في ملعب بن عروس المعشب

سبورتينغ بن عروس - النادي القربي



في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - أمل حمام سوسة



هلال مساكن (معفى)



المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكرم المهدية - مستقبل قابس



في ملعب المكنين البلدي

سبورتينغ المكنين - أولمبيك مدنين



في ملعب 2 مارس الاصطناعي

محيط قرقنة - مستقبل الرجيش



في ملعب جلمة الاصطناعي

نسر جلمة - أمل جربة



في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - أمل الرقبة



في مركب جرجيس

الترجي الجرجيسي - أولمبيك سيدي بوزيد



هلال الشابة (معفى)