الرابطة المحترفة الثانية: حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجرى على دفعتين يوم غد الأربعاء، و بعد غد الخميس، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر:



---الأربعاء 27 ديسمبر

--المجموعة الأولى



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في ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية اريانة - جندوبة الرياضية

الحكم: أسامة بن اسحاق



في ملعب الطيب بن عمار

شبيبة العمران - مستقبل وادي الليل

الحكم: عامر شوشان



في ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - القلعة الرياضية

الحكم: ايهاب بن كيلاني



في ملعب حمدة العواني

شبيبة القيروان - النجم الرادسي

الحكم: فراس قدورة



---الخميس 28 ديسمبر



--المجموعة الأولى

في ملعب بن عروس المعشب

سبورتينغ بن عروس - النادي القربي

الحكم: بسام بلعيد



في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - أمل حمام سوسة

الحكم: عبد الحميد بدر الدين



هلال مساكن (معفى)



---المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكرم المهدية - مستقبل قابس

الحكم: أمير العيادي



في ملعب المكنين البلدي

سبورتينغ المكنين - أولمبيك مدنين

الحكم: جلال السحباني



في ملعب 2 مارس الاصطناعي

محيط قرقنة - مستقبل الرجيش

الحكم: درصاف القنواطي



في ملعب جلمة الاصطناعي

نسر جلمة - أمل جربة

الحكم: أحمد الناصفي



في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - أمل الرقبة

الحكم: حسام بلحاج علي



في مركب جرجيس

الترجي الجرجيسي - أولمبيك سيدي بوزيد

الحكم: محمد علي قروية



هلال الشابة (معفى)