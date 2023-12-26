الرابطة المحترفة الثانية: حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجرى على دفعتين يوم غد الأربعاء، و بعد غد الخميس، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر:
---الأربعاء 27 ديسمبر
--المجموعة الأولى
---الأربعاء 27 ديسمبر
--المجموعة الأولى
في ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية اريانة - جندوبة الرياضية
الحكم: أسامة بن اسحاق
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - مستقبل وادي الليل
الحكم: عامر شوشان
في ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - القلعة الرياضية
الحكم: ايهاب بن كيلاني
في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - النجم الرادسي
الحكم: فراس قدورة
---الخميس 28 ديسمبر
--المجموعة الأولى
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - النادي القربي
الحكم: بسام بلعيد
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - أمل حمام سوسة
الحكم: عبد الحميد بدر الدين
هلال مساكن (معفى)
---المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكرم المهدية - مستقبل قابس
الحكم: أمير العيادي
في ملعب المكنين البلدي
سبورتينغ المكنين - أولمبيك مدنين
الحكم: جلال السحباني
في ملعب 2 مارس الاصطناعي
محيط قرقنة - مستقبل الرجيش
الحكم: درصاف القنواطي
في ملعب جلمة الاصطناعي
نسر جلمة - أمل جربة
الحكم: أحمد الناصفي
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - أمل الرقبة
الحكم: حسام بلحاج علي
في مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: محمد علي قروية
هلال الشابة (معفى)
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