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الرابطة المحترفة الثانية: حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 19:05 قراءة: 1 د, 4 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجرى على دفعتين يوم غد الأربعاء، و بعد غد الخميس، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر:

---الأربعاء 27 ديسمبر
--المجموعة الأولى
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في ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية اريانة - جندوبة الرياضية
الحكم: أسامة بن اسحاق

في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - مستقبل وادي الليل
الحكم: عامر شوشان

في ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - القلعة الرياضية
الحكم: ايهاب بن كيلاني

في ملعب حمدة العواني
شبيبة القيروان - النجم الرادسي
الحكم: فراس قدورة

---الخميس 28 ديسمبر

--المجموعة الأولى
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - النادي القربي
الحكم: بسام بلعيد

في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - أمل حمام سوسة
الحكم: عبد الحميد بدر الدين

هلال مساكن (معفى)

---المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكرم المهدية - مستقبل قابس
الحكم: أمير العيادي

في ملعب المكنين البلدي
سبورتينغ المكنين - أولمبيك مدنين
الحكم: جلال السحباني

في ملعب 2 مارس الاصطناعي
محيط قرقنة - مستقبل الرجيش
الحكم: درصاف القنواطي

في ملعب جلمة الاصطناعي
نسر جلمة - أمل جربة
الحكم: أحمد الناصفي

في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - أمل الرقبة
الحكم: حسام بلحاج علي

في مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: محمد علي قروية

هلال الشابة (معفى)


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