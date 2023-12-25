بطولة انقلترا - ليفربول يواجه بيرنلي غدا بطموح استعادة الصدارة

يلتقي فريق ليفربول مع بيرنلي يوم /الثلاثاء/ في الجولة التاسعة عشرة من البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم، والتي تشهد أيضا أربع مواجهات أبرزها مانشستر يونايتد مع أستون فيلا، ثم لقاء نيوكاسل يونايتد مع نوتينغهام فورست، بينما يواجه بورنموث فريق فولهام، ويلتقي شيفيلد يونايتد مع لوتون تاون.



ويملك ليفربول ولو مؤقتا فرصة استعادة الصدارة التي خسرها في الجولة السابعة عشرة، حيث يدخل المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد (39) نقطة، بينما يحتل بيرنلي المهدد بالهبوط المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد (11) ويأمل ليفربول في وضع حد لنزيف النقاط في مباراتيه الأخيرتين اللتين تعادل فيهما مع ضيفيه مانشستر يونايتد (0-0) وأرسنال (1-1)، وتشديد الخناق على أرسنال /المتصدر/ بـ (40) نقطة والذي تنتظره مباراة صعبة يوم /الخميس/ أمام وست هام المنتشي بفوزين على ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد.

في المقابل قد لا يكون لبيرنلي أفضلية، إذ لم يفز عليه سوى مرة واحدة في آخر 11 مباراة، كما له فوز يتيم في المباريات السبع، بل حتى أن سجل مواجهاته مع ليفربول لا يصب في صالحه حيث فاز مرّتين في آخر 16 مواجهة في البطولة.



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ويواجه مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا في قمة الجولة التي يسعى من خلالها مانشستر يونايتد المتأزم وضعه هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن برصيد (28) نقطة، إلى تحسين وضعه في جدول الترتيب.

وعلى الرغم من تعثر يونايتد في الجولات الماضية، فإنه يتفوق على فيلا في المواجهات المباشرة، إذ لم يخسر أمامه سوى مرتين في آخر 24 مباراة (فاز 17 مرة)، كما أنه لا يوجد أي فريق في البطولة الانقليزية لديه سجل انتصارات أفضل على فيلا من يونايتد (38).

في المقابل يتواجد أستون فيلا في المركز الثالث برصيد (39) نقطة متخلفا عن ليفربول الثاني بفارق الأهداف وبنقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، وستكون الفرصة سانحة أمام أستون فيلا مجدداً لاعتلاء الصدارة للمرة الأولى منذ 1998، بعدما فشل في ذلك يوم /الجمعة/ الماضي بتعادله مع ضيفه شيفيلد (1-1).

وفي ذات الجولة يحاول نيوكاسل العودة إلى المنافسة على مركزٍ أوروبي حين يلتقي مضيفه نوتنغهام فوريست بعدما خسر خمساً من مبارياته الست الأخيرة، في حين يبحث المدرب الجديد لنوتنغهام البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو عن فوز أول، عقب خسارته أولى مبارياته أمام بورنموث (0-3).

وفي المباريات الأخرى يلعب غدا /الثلاثاء/ بورنموث مع فولهام، وشيفيلد يونايتد مع لوتون تاون، ويلتقي برينتفورد مع ولفرهامبتون، وتشيلسي أمام كريستال بالاس ومانشستر سيتي مع إيفرتون بعد غد /الأربعاء/، وأرسنال مع وست هام، وتوتنهام مع برايتون /الخميس/.