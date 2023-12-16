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بطولة انقلترا : فوز توتنهام على نوتنغهام فورست بهدفين في افتتاح الجولة 17

Publié le Samedi 16 Decembre 2023 - 06:18 قراءة: 0 د, 28 ث
      
فاز توتنهام هوتسبير أمس الجمعة على مضيفه نوتنغهام فورست بهدفين دون رد في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من البطولة الإنقليزية لكرة القدم.
وسجل هدفي توتنهام الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي لاعبه بسوما البطاقة الحمراء، ريتشارلسون في الدقيقة (45 ز2)، وديان كولوسفسكي في الدقيقة (65).
وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى (33) نقطة في المركز الخامس، متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الرابع بالرصيد ذاته، فيما تراجع نونتغهام فورست للمركز السادس عشر برصيد (14) نقطة.
ويتصدر ليفربول ترتيب المسابقة برصيد (37) نقطة، يليه أرسنال بـ(36) نقطة، وأستون فيلا بـ(35) نقطة.


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