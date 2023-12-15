الأكاديمية والمترجمة التونسية سامية قصّاب الشرفي تُتوّج بجائزة "ابن خلدون - سنغور" للترجمة لسنة 2023

فازت الأكاديمية والمترجمة التونسية سامية قصّاب الشرفي بجائزة "ابن خلدون - سنغور" للترجمة في الأدب والعلوم الإنسانية في دورتها السادسة عشرة لسنة 2023، عن ترجمتها لرواية "برق الليل" للكاتب التونسي البشير خريّف، وهي ترجمة صدرت دار الجنوب للنشر مطلع العام الحالي (2023). وتتمثّل الجائزة في مكافأة مالية قدرها 10 آلاف أورو تمنحها مناصفة منظمة "الألكسو" والمنظمة الدولية للفرونكفونية.



وأُقيم حفل تسليم هذه الجائزة، اليوم الجمعة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بتونس العاصمة، بحضور الدكتور محمد أبو درويش ممثلا عن منظمة الألكسو والدكتورة حواء أسيل ممثّلة عن المنظمة الدولية للفرنكفونية بشمال افريقيا، إلى جانب عدد من الأكاديميين المختصّين في الترجمة والأدب والعلوم الإنسانية.





...



وعبّرت سامية قصّاب الشرفي عن سعادتها الغامرة واعتزازها بهذا التتويج الذي يُعدّ بالنسبة إليها تكريما للكاتب والمترجم والكتاب التونسي. وقالت إن سرّ اهتمامها بترجمة هذا الكتاب يعود أساسا إلى ثراء رواية "برق الليل" من حيث الأسلوب والمضمون، مضيفة أن الفضل في اكتشاف هذه الرواية يعود لابنها الذي يدرس في المرحلة الإعدادية، ما دفعها للإقبال على قراءة الرواية بعمق كبير.



ولفتت إلى أن هذه الرواية شدّت انتباهها للأسلوب البديع الذي استخدمه البشير خريّف في الكتابة وهو الذي وظّف عديد التقنيات من ضمنها السخرية.



من جانبه، قال رئيس لجنة تحكيم الجائزة الدكتور بسام بركة من لبنان إن سامية قصّاب الشرفي تمكّنت من نقل "برق الليل" من العربية إلى الفرنسية بحرفية كبرى وأسلوب متفرّد مع الجمع بين الثقافتيْن العربية والفرنكفونية دون أن تُفقد الرواية هُوّيتها الأصلية.



وألقى الدكتور محمد أبو درويش كلمة، نيابة عن المدير العام للألكسو الأستاذ محمد ولد أعمر، أكد من خلالها عن السعي المتواصل لهذه المنظمة العربية لتشجيع التقارب الفكري والحضاري من خلال الترجمة التي تمثّل رافدا من روافد التنوع اللغوي وجسرا للتواصل الحضاري ومسلكا معرفيا.



وقال إن الهدف من إحداث هذه الجائزة بالشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكفونية يهدف إلى ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والتعايش والبناء المشترك بين الأمم والشعوب ، وتعزيز التبادل الثقافي والانفتاح على الحضارات ودعم التعاون العربي الدولي وتطوير اللغة وتنميتها.



وتحدّثت ممثّلة المنظمة الدولية للفرونكفونية بشمال افريقيا الدكتورة حواء أسيل عن أهمية هذه الشراكة الثنائية بين المنظّمتيْن من أجل تشجيع المترجمين وتحفيزهم للنهوض بالتنوع الثقافي واللغوي وربط جسر التعاون بين الثقافتيْن العربية والفرنكفونية.



وتجدر الإشارة إلى أن رواية "برق الليل" للبشير خريف والتي نقلتها المترجمة سامية قصّاب الشرفي إلى الفرنسية قد تُوّجت بهذه الجائزة من ضمن 19 عملا في الأدب والعلوم الإنسانية. واحتكمت الأعمال المشاركة إلى لجنة برئاسة الأستاذ بسام بركة من لبنان وتضمّ في عضويتها الأساتذة عبد السلام بن عبد العلي (المغرب) وزهيدة درويش جبور (لبنان) وفائزة القاسم (فرنسا) ومحمد محجوب (تونس) وهاجر صبحي (العراق/ فرنسا).



وأُحدثت "جائزة ابن خلدون - سنغور للترجمة" منذ العام 2007، وجاءت فكرة إطلاقها في إطار تنفيذ مشروع شراكة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.