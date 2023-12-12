المدرب شاكر مفتاح: الياس السخيري يستحق لقب افضل لاعب كرة قدم تونسي في استفتاء وكالة "وات"

رشح المدرب شاكر مفتاح في تصريح لوكالة (وات) لاعب خط وسط فريق آينتراخت فرانكفورت الالماني والمنتخب التونسي الياس السخيري لنيل لقب افضل لاعب كرة قدم تونسي لعام 2023 في الاستفتاء السنوي الذي تنظمه وكالة تونس افريقيا للانباء ( وات).

وصنف مفتاح ضمن التبويب المقترح مدافع نادي لوريان الفرنسي والمنتخب الوطني منتصر الطالبي في المركز الثاني متقدما على لاعب فريق يونيون برلين عيسى العيدوني.



واعتبر شاكر مفتاح ان الياس السخيري الذي ينتمي لفريق فرانكفورت الناشط بالبطولة الالمانية والذي يحتل المركز السابع في الترتيب ويشارك في دوري المؤتمر الاوروبي جدير بتصدر الترشيحات للقب الافضل في تونس مؤكدا على ان السخيري يشارك باستمرار مع فريقه كاساسي و يلعب 90 دق وسبق له التهديف مع فريقه سواء ضمن البطولة الالمانية او في دوري المؤتمر الاوروبي .



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ولاحظ المدرب شاكر مفتاح انه على مستوى المنتخب فان الياس السخيري شارك باستمرار مع المنتخب و كان مردوده دائما مستقرا وايجابيا.



ويذكر ان الدولي الياس السخيري يتنافس مع زميليه في المنتخب الوطني منتصر الطالبي وعيسى العيدوني على لقب افضل لاعب تونسي في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) في دورته الجديدة لعام 2023

ويذكر ان الاستفتاء الوطني السنوي الذي ستعلن نتائجه قريبا يشارك فيه الاعلاميون ومدربو فرق الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

