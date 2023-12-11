المنستير: تنظيم ندوة علمية حول البيئة والذكاء الاصطناعي وتقديم مقترحات عملية لمقاومة التلوث

نظمت جمعية قدماء إطارات المجمع الكيميائي التونسي، يومي السبت والأحد الماضيين، ندوة علمية حول البيئة والذكاء الاصطناعي، باحد نزل مدينة المنستير، بمشاركة ثلة من المديرين العامين السابقين للمجمع ومجموعة من قدماء الاطارات ومن الخبراء والمختصين المهتمين بالمجالات البيئية.



وقدم الاستاذ الجامعي بمركز البحوث الرقمية بصفاقس يسري كمون في مداخلة حول الذكاء الاصطناعي، جملة من الحلول والاقتراحات العملية لمقاومة التلوث الهوائي والبحري بالخصوص، على غرار تشجير الاراضي المجاورة للمعامل، وابرز دور الذكاء الاصطناعي في تشخيص الصيانة مسبقا في المعامل والمصانع، والذي من شأنه جعل المصانع صديقة للبيئة





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ولفت الى انه يمكن من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، برمجة الآليات الصناعية وتطبيقها خاصة في الميادين الزراعية والطبية والصناعية والعسكرية، واوضح ان بروز الذكاء الصناعي يعود الى سنة 1956 وهو يتطور بسرعة من سنة الى اخرى على المستوى العالمي، ومن المنتظر ان يشمل جل الانشطة الصناعية والاقتصادية



ومن جهته ، تطرق رئيس جمعية قدماء اطارات المجمع الكيميائي التونسي والمدير المركزي للبحث العلمي بالمجمع سابقا، أبو الحسن الشرقي، إلى أهمية تثمين مادة الفوسفوجيبس، وبين انه تبعا لآخر الدراسات والبحوث المجراة حول هذه المادة، اتضح انها لا تحتوي على مواد مشعة ولها منافع عديدة وتطبيقات متنوعة في عدد من بلدان العالم، مؤكدا امكانية استعمال هذه المادة في مجال البناء (صناعة الاسمنت والآجور) واستصلاح الأراضي المالحة والقلوية (التى تحتوى على نسبة عالية من كربونات أو بيكربونات الصوديوم)، ويمكن استعمالها كسماد اضافي لبعض الزراعات وايضا في مجال الطرقات.



كما تضمنت الندوة مداخلات حول البيئة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والحياد الكربوني وانتاج الامونيا من الهيدروجين الأخضر



وتخلل الندوة العلمية، موكب تكريم لفائدة المديرين العامين السابقين للمجمع الكيميائي التونسي بالاضافة الى تكريم مجموعة من قدماء اطارات المجمع وعدد من ممثلي عائلات الاطارات المتوفين



يشار الى ان جمعية قدماء اطارات المجمع الكيميائي التونسي تاسست سنة 2016، وهي تهدف الى العمل على جمع قدماء اطارات المجمع الكيميائي التونسي بمختلف اختصاصاتهم ووضع خبراتهم على ذمة المجمع في مختلف المجالات الفنية والبيئية والاجتماعية وغيرها، كما تحرص الجمعية على مساندة المجمع للنهوض بقطاع تحويل الفسفاط وصناعة الاسمدة ومنتجات اخرى ذات قيمة مضافة عالية ومطلوبة بالاسواق العالمية والمحلية