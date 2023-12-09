أنيس البوسعيدي يعزز الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي للأكابر في كاس امم افريقيا

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت عن تعزيز الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي للأكابر بالمدرب الحالي لمنتخب الأواسط أنيس البوسعيدي خلال كاس امم افريقيا.



ويأتي ذلك بعد التنسيق مع المدرب الوطني جلال القادري، وتزامنا مع استعدادات المنتخب الوطني التونسي للمشاركة في نهائيات كأس افريقيا للأمم التي ستقام بداية شهر جانفي القادم في الكوت ديفوار.





...



ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من النهائيات القارية ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات مالي وناميبيا وجنوب افريقيا.