وزير الخارجيّة يشارك في إحياء ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان بجنيف يومي 11 و12 ديسمبر

يؤدّي نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، زيارةً إلى سويسرا للمشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تُنظّمه الأمم المتّحدة بجنيف يوميْ 11 و12 ديسمبر 2023 تحت عنوان "حُقوق الإنسان 75"، في إطار إحياء ذكرى مرور 75 سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحُقوق الإنسان وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.



وسيشهدُ هذا الحدث ، مُشاركة رؤساء دُول وحُكومات ومسؤولين رفيعي المُستوى لمُناقشة مستقبل حقوق الإنسان في علاقتها بمجالات السّلم والأمن، والتّنمية والاقتصاد، والتّكنولوجيات الرّقميّة، والمناخ والبيئة ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





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وسيُمثّل الحدث مناسبةً لتأكيد مُساندة تونس المطلقة لحقّ الشّعب الفلسطيني في الحياة وفي تقرير مصيره واسترداد أرضه السّليبة.



كما يُشارك الوزير في المنتدى العالمي للاّجئين يوم 13 ديسمبر 2023 بجنيف الذي يُعقد كُلّ أربع سنوات على المستوى الوزاري لتقييم التّقدّم في تحقيق أهداف الاتّفاق العالمي للاّجئين واستعراض التّرتيبات الجارية لتقاسم الأعباء والمسؤوليّات.



وسيعقدُ الوزير، بالمناسبة، عددًا من اللّقاءات الثنائيّة مع نُظرائه من الدّول الشقيقة والصّديقة ومع سامي مسؤولي المنظّمات الدّوليّة لمتابعة العلاقات الثنائيّة والتّباحث حول سبل تعزيزها وتبادل وجهات النّظر بشأن مختلف المسائل المطروحة على جدول أعمال الاجتماعين.

كما سيؤدّي الوزير يوم 14 ديسمبر 2023 على هامش مشاركته في الاستحقاقين المذكورين زيارة عمل إلى العاصمة السويسرية بارن، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين السويسرين، للتباحث بشأن تعزيز التعاون خاصة في المجال القضائي ومساعي الدولة التونسية لاستعادة الأموال المنهوبة وآليات تشجيع الهجرة الدائرية وتعظيم الاستفادة منها.

وستكون له كذلك مقابلة مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بسويسرا.