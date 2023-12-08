اختتام البطولة الوطنية للمطالعة يوم 26 ديسمبر في القاعة المغطاة برادس

بعد عشرة أشهر من انطلاقها، تختتم فعاليات الدورة الثالثة للبطولة الوطنية للمطالعة وذلك يوم 26 ديسمبر الحالي بالقاعة المغطاة برادس.

وتندرج هذه التظاهرة السنوية، ضمن مشروع وطني يؤمن بقيمة المطالعة ودورها الكبير في بناء الإنسان على المستوى المعرفيّ والتعليميّ والوجدانيّ والتأهيلي.



وتهدف هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، إلى ترسيخ تقاليد المطالعة في المجتمع التونسي وتعميق الوعي بأهمّيّة دور الكتاب والوسائط الأخرى في عملية التنشئة الاجتماعيّة وحثّ القارئ على ارتياد المكتبة والاستفادة من رصيدها وتشجيعه على المطالعة وفهم المحتوى العلميّ للكتب وتنمية زاده اللّغويّ وبيان قيمة التثقيف الذاتيّ في تعزيز فعل التعلّم.



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وتعد هذه التظاهرة كذلك وفق بلاغ صادر عن الوزارة، فرصة لتثمين انخراط العائلة في الفعل الثقافيّ من خلال إعادة نشر ثقافة الكتاب والمطالعة للأسرة وتشريك المكتبات العموميّة في إصلاح الخارطة التّعليمية والتفاعل الإيجابيّ مع تطوير البيئة المساندة للعمليّة التعليميّة والتربويّة فضلا عن استثمار رصيد الكتب المخزون في المكتبات لتطوير كفاءات القرّاء ومهاراتهم في التّعليم وفي مختلف المجالات الحياتية.

