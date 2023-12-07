تونس تنجح في تعبئة 8ر1214 مليون دينار في اطار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2023

نجحت تونس في تعبئة 8ر1214 مليون دينار في اطار القسط الرابع من القرض الرقاعي الوطني 2023، متجاوزة بذلك المبلغ المستهدف والمقدّر ب700 مليون دينار، اي بنسبة استجابة تعادل 173 بالمائة، وفق ما صرّح به، الخميس، لـ"وات"، المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري.



وتتأتى مبالغ الاكتتاب في القرض الرّقاعي الوطني 2023، الذي تواصل من 27 نوفمبر الى 5 ديسمبر 2023، من الوسطاء بالبورصة والبنوك بمعدل اكتتاب بلغ على التوالي 71 بالمائة و29 بالمائة، وفق قوله.





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وأوضح أنّ الصنف "ب"، مكّن من تعبئة 3ر956 مليون دينار، أي ما يمثل 7ر78 بالمائة من المبلغ الإجمالي من القسط الرابع للقرض فيما أتاح الاكتتاب في الصنف "ج"، رفع 8ر255 مليون دينار، اي 1ر21 بالمائة من المبلغ المستهدف اجمالا.



ومكّن الاكتتاب في الصنف "أ"، المخصص للأشخاص الطبيعيين، من تعبئة 7ر2 مليون دينار، اي 2ر0 بالمائة ما المبلغ الجملي للقرض الرّقاعي.



وتقدّر القيمة الاسمية للصنف " أ "، المخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين، بـ 10 دنانير لكل سند بمدّة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال، وبذلك يسدّد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.



وحدّدت القيمة الاسمية للصنف " ب "، بـ 100 دينار لكل سند مع مدّة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدّد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.



وضبط الصنف " ج "، بقيمة اسمية بـ 100 دينار لكل سند ومدّة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدّد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.



وقد تمكّنت خزينة الدولة من تعبئة 1،024 مليار دينار بفضل الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني 2023، متجاوزة القيمة المبدئية المحددة ب700 مليون دينار، أي بمعدل استجابة في حدود 146 بالمائة، بحسب ما كشف عنه المدير العام للمقاصّة، ماهر الزواري يوم 14 سبتمبر 2023. علما وأنّه تم افتتاح القسط الثالث من القرض من 5 إلى 12 سبتمبر 2023.

يذكر انه تم افتتاح القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني من 8 الى يوم 17 ماي المنقضي، والقسط الاول من 6 الى 15 فيفري 2023.

وصدر القرض الرقاعي الوطني في شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 اقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023.



ورسمت الحكومة هدف تعبئة 8ر2 مليار دينار من خلال 4 اقساط ،مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة مبلغ 9ر2 مليار دينار، على الرغم من ان المبلغ الاولي كان في حدود 4ر1 مليار دينار.



يذكر ان الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 توفق في تعبئة 024ر1 مليار دينار متجاوزا الهدف المنشود والمحدد، ايضا، بقيمة 700 مليون دينار، اي بنسبة استجابة في حدود 146 بالمائة



وافاد الزواري في تصريح له في سبتمبر 2023، انه تمت تعبئة هذا القسط بنسبة 79 بالمائة عبر الوسطاء في البورصة وبنسبة 21 بالمائة عبر البنوك.