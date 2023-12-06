مركز النهوض بالصادرات يدعو المؤسّسات إلى المشاركة في صالون "موبايل وورد كونغرس 2024" ببرشلونة

ينظم مركز النهوض بالصادرات مشاركة المؤسّسات التونسيّة بصالون "موبايل وورد كونغرس" في نسخته لسنة 2024 المتوقع تنظيمها من 26 وحتّى 29 فيفري 2024 ببرشلونة بإسبانيا.



ويدعو مركز النهوض بالصادرات، بالمناسبة، المؤسّسات التونسيّة الراغبة في المشاركة بالتظاهرة إلى التسجيل عبر الرابط https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/205





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وسيضم الجناح التونسي مساهمات المؤسّسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة التونسيّة الناشطة في مجال الهواتف الجوّالة. وستخصص مساحة 74 مترا مربعا للجناح التونسي.



وبحسب مركز النهوض بالصادرات فإنّ التظاهرة تمثّل فرصة فعلية لاستكشاف آخر التكنولوجيات والتوجهات والمستجدات في مجال الهواتف الجوّالة. وسيقع، في إطار الصالون، التعرّض لعديد المواضيع المتعلّقة بشبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ...



يذكر أن "موبايل وورد كونغرس" استقبلت خلال دورتها المنتظمة سنة 2023 حوالي 2400 مؤسّسة وأكثر من 88500 مشارك قدموا من 202 بلد.



م/نادية