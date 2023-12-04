ولاية مدنين تتلقى أعلى كميات من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

تلقت ولاية مدنين اعلى كميات الامطار التي تهاطلت خلال 24 ساعة الأخيرة لتبلغ 70 مم بالغرابات و49 مم ببن قردان و45 مم بالسويحل و20 مم بجرجيس، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي، صباح الاثنين.



وشملت التساقطات المطرية خلال الفترة المذكورة 13 ولاية بنسب متفاوتة، حسب القائمة النهائية لكميات الامطار التي نشرها المعهد.





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وسجلت ولاية جندوبة، بدورها، خلال نفس الفترة كميات هامة من الأمطار، مقارنة بالولايات الأخرى ناهزت 13 مم بعين دراهم و9 مم ببني مطير و3 مم بغار الدماء.



وشهدت ولاية تطاوين نزول 8 مم ببئر لحمر و3 مم بالصمار، في حين بغلت أقصى الكميات المسجلة في ولاية باجة 6 مم بتيبار. وتراوحت الكميات بين 1 و5 مم في كل من ولايتي المنستير وصفاقس.



وتلقت بقية الولايات الأخرى وهي سليانة ونابل وقفصة والقصرين والكاف والمهدية وقبلي كميات ضئيلة ومتقاربة من الامطار تراوحت بين 1 و4 مم.



واشتد هبوب الرياح، خلال 24 ساعة الأخيرة، في ولايات نابل والقصرين وقبلي لتبلغ سرعتها 31 كلم/ الساعة. كما ظهرت الجليدة بتالة.