بطولة الرابطة 2 : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي دارت اليوم السبت :



السبت 2 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى



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ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس 1-صفر

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - شبيبة القيروان 1-صفر

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل 1-صفر

ملعب حشاد اريانة

جمعية اريانة - هلال مساكن 2-2



الترتيب ن ل

1-جندوبة الرياضية 21 8

2-نادي حمام الأنف 17 7

3- شبيبة العمران 15 7

4-النادي القربي 14 7

5-النجم الرادسي 13 8

6-هلال مساكن 12 9

7-امل حمام سوسة 10 8

8-شبيبة القيروان 9 8

- جمعية اريانة 9 8

10-مستقبل وادي الليل 8 8

11-مرجان طبرقة 7 9

12-سبورتينغ بن عروس 5 9

13-القلعة الرياضية 4 8



المجموعة الثانية

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - الترجي الجرجيسي صفر - صفر



الترتيب ن ل

1-هلال الشابة 19 8

2-الترجي الجرجيسي 17 8

3-مستقبل قابس 15 7

4-امل جربة 11 7

--الملعب القابسي 11 7

6-امل الرقبة بتطاوين 10 8

7- مكارم المهدية 9 7

--سبورتينغ المكنين 9 8

--اولمبيك مدنين 9 8

--اولمبيك سيدي بوزيد 9 8

11-نادي محيط قرقنة 4 7

--نسر جلمة 4 8

13مستقبل الرجيش 2 7



الاحد 3 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى

ملعب رادس

النجم الرادسي - النادي القربي

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - شبيبة العمران



المجموعة الثانية

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - نسر جلمة

ملعب 2 مارس صفاقس

المحيط القرقني - هلال الشابة

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - امل جربة

ملعب قابس

الملعب القابسي - مكارم المهدية

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - مستقبل قابس