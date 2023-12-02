بطولة الرابطة 2 : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي دارت اليوم السبت :
السبت 2 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 2 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - سبورتينغ بن عروس 1-صفر
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - شبيبة القيروان 1-صفر
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - مستقبل وادي الليل 1-صفر
ملعب حشاد اريانة
جمعية اريانة - هلال مساكن 2-2
الترتيب ن ل
1-جندوبة الرياضية 21 8
2-نادي حمام الأنف 17 7
3- شبيبة العمران 15 7
4-النادي القربي 14 7
5-النجم الرادسي 13 8
6-هلال مساكن 12 9
7-امل حمام سوسة 10 8
8-شبيبة القيروان 9 8
- جمعية اريانة 9 8
10-مستقبل وادي الليل 8 8
11-مرجان طبرقة 7 9
12-سبورتينغ بن عروس 5 9
13-القلعة الرياضية 4 8
المجموعة الثانية
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة - الترجي الجرجيسي صفر - صفر
الترتيب ن ل
1-هلال الشابة 19 8
2-الترجي الجرجيسي 17 8
3-مستقبل قابس 15 7
4-امل جربة 11 7
--الملعب القابسي 11 7
6-امل الرقبة بتطاوين 10 8
7- مكارم المهدية 9 7
--سبورتينغ المكنين 9 8
--اولمبيك مدنين 9 8
--اولمبيك سيدي بوزيد 9 8
11-نادي محيط قرقنة 4 7
--نسر جلمة 4 8
13مستقبل الرجيش 2 7
الاحد 3 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب رادس
النجم الرادسي - النادي القربي
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - شبيبة العمران
المجموعة الثانية
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - نسر جلمة
ملعب 2 مارس صفاقس
المحيط القرقني - هلال الشابة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - امل جربة
ملعب قابس
الملعب القابسي - مكارم المهدية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - مستقبل قابس
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