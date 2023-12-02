مستجدات العملية السياسية في ليبيا محور لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

مثلت مستجدات العملية السياسية في ليبيا ومساعي بعثة الأمم المتحدة من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف محور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع المبعوث الخاص للأمين العام الأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.



وأبرز المبعوث الأممي دور تونس الفاعل منذ بداية الأزمة الليبية، معربا عن تطلعه إلى مزيد تعزيز التعاون في الفترة القادمة لدفع المسار السياسي بهذا البلد الشقيق، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ولكافة شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية.





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من جهته، أكد نبيل عمار موقف تونس الثابت الداعي إلى ضرورة ايجاد تسوية سياسية في ليبيا على أساس حل ليبي ليبي، معبرا عن دعم تونس للجهود الأممية المبذولة من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية الفاعلة.

كما أعرب الوزير عن استعداد تونس لتعزيز التعاون والتنسيق مع البعثة الأممية من أجل تذليل الصعوبات والتوصل إلى توافقات تتيح تنظيم الانتخابات وتسمح بإرساء مؤسسات دائمة وموحدة.