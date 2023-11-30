برنامج تحضيرات المنتخب التونسي لكرة اليد استعدادا لكاس امم افريقيا "مصر 2024"

كشفت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الخميس عن برنامج تحضيرات منتخب الاكابر لكاس امم افريقيا المقررة بالقاهرة من 17 الى 27 جانفي القادم والمؤهلة الى اولمبياد باريس 2024.

وتضمن البرنامج ثلاثة تربصات سيقام الاول بمدينة المنستير من 19 الى 29 ديسمبر وسيجري خلاله المنتخب الوطني مقابلتين وديتين مع نظيره الياباني المترشح الى الالعاب الاولمبية فيما سيدور التربص الثاني من 2 الى 7 جانفي وتتخلله مشاركة في دورة فرنسا الدولية وملاقاة فرنسا يوم 4 جانفي والمنتخب البحريني يوم 6 من نفس الشهر.

اما التربص الاعدادي الاخير فسيجرى من 10 الى 14 جانفي بمدينة الحمامات وسيتقابل خلاله المنتخب الوطني مع كل من غينيا يوم 11 جانفي والجزائر يوم 13 منه على ان يكون السفر الى القاهرة يوم 15 جانفي قبل يومين من مقابلته الافتتاحية في المسابقة القارية ضد كينيا.



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