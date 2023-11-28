تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم 11 على مستوى وادي عباس بمعتمدية بنزرت الجنوبية

اعلنت وزارة التجهيز والإسكان، الثلاثاء، عن تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم 11 بالنقطة الكيلومترية 250ر1، على مستوى وادي عباس بمعتمدية بنزرت الجنوبية.





وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن التحويل الوقتي لمسار حركة المرور، الذي سيتم بداية من،الثلاثاء، ليتواصل الى غاية يوم 13 جانفي 2024، يأتي في تبعا لإنجاز أشغال مشروع حماية مدينة بنزرت من الفيضانات.



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ودعت الوزارة، في هذا الصدد، مستعملي الطريق إلى الانتباه واحترام إشارات المرور، مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة.