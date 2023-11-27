القصرين: منع تاجر جملة من التزوّد بالزيت المدعم و3 شركات جملة من التزوّد بالمواد الغذائية المدعمة ( المديرة الجهوية للتجارة)

اتّخذت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين قرارا يقضي بمنع تاجر جملة من التزود بالزيت النباتي المدعم من أجل الإتجار في مواد مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض، كما منعت 3 شركات أخرى تنشط في مجال بيع مواد غذائية بالجملة من التزود بالمواد المدعمة بسبب عدم توفرها على مقومات ممارسة التجارة وجدية النشاط (المحل لا يستجيب للشروط المطلوبة)، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية البريكي.





وذكرت البريكي، اليوم الإثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فرق المراقبة الإقتصادية رفعت منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري 238 مخالفة إقتصادية إثر 1930 زيارة ميدانية لمحلات البيع بالجملة والتفصيل والمطاعم والمخابز والأسواق الأسبوعية والبلدية، والتي أفضت إلى حجز 2529 طنّا من مادة البطاطا و65 طنا من الزيت النباتي المدعم من أجل الإحتكار والمضاربة.



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وبيّنت أن جلّ المخالفات تعلقت بالبيع بأسعار غير قانونية، وبعدم الإستظهار بفاتورات الشراء، وبإخفاء بضاعة وإحتكار منتوجات والإخلال بتراتيب الدعم.

وبخصوص متابعة تزود الجهة بالمواد والمنتوجات الأساسية والحساسة ، ذكرت البريكي أنه تمّ خلال ذات الفترة توزيع أكثر من 2100 طنا من دقيق السميد، بالإضافة إلى ضخ أكثر من 650 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم خلال الفترة الممتدة من 4 نوفمبر الى 26 من نفس الشهر.

وكشفت، من جهة أخرى، أن الديوان التونسي للتجارة بالقصرين يتوفر حاليا على مخزون يقارب 210 أطنان من السكر الأبيض الموجه للحرفيين والصناعيين، مع 24 طنا من السكر المعلب الموجه للاستهلاك الأسري، الى جانب توفره على 2.4 طنا من القهوة و30 طنّا من الشاي الأحمر، في إنتظار دخول كمية من الشاي الأخضر والأرز خلال الأسبوع الحالي،

وأشارت إلى أنّ كميات الحليب الموزعة اليوم بالجهة كانت في حدود 47 ألفا و720 لترا، ملاحظة أن الجهة تشهد كامل اليوم حملة جهوية ينفذها اعوان المراقبة الاقتصادية بالشراكة مع الفرق الامنية لمتابعة التزود بالحليب المدعم النصف دسم في سبيل التصدي للاحتكار والتثبت من وصول الكميات المرصودة للمستهلكين.