صفاقس : الهيئة الإدارية الإستثنائية الطارئة للإتحاد الجهوي للشغل تجتمع على خلفية قرار الاحتفاظ بنقابيين

اجتمعت الهيئة الإدارية الإستثنائية الطارئة للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية قرار النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس، مساء أمس الإثنين، القاضي بالإحتفاظ بالكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل يوسف العوادني، و04 أعوان من الشركة الجديدة للنقل بقرقنة ومن بينهم 03 نقابيين، أحدهم كاتب عام الفرع الجامعي للنقل وعضو الجامعة العامة للنقل وعضوين (02) من النقابة الأساسية، في قضية رفعها أحد أعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة.وإعتبر الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس، في تصريح لصحفية "وات" قبل إنطلاق أشغال الهيئة الإدارية الإستثنائية الطارئة، أن "ملف القضية سياسي بإمتياز ودون معنى، غايته إستهداف جهة صفاقس ومناضلي الإتحاد الجهوي للشغل والإتحاد العام التونسي للشغل عامة"، وفق تعبيره.