المنستير: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيق في وفاة شخص بحي الزامرين الشعبي بالمكنين

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير أمس بفتح بحث تحقيقي في قضية قتل شخص يبلغ من العمر 31 سنة وبإيقاف شخص متورط في هذه القضية وذكره اليوم الاثنين الناطق الرسمي لمحاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء .





وكان قاضي التحقيق أسند أمس إنابة عدلية للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث وإلقاء القبض على بقية المتورطين في جريمة القتل وإطلاق النار. وبيّن فريد بن جحا أنّه في حال ثبوت أن عملية القتل كانت عمدا مع سابقية القصد فإنّ الحكم قد يصل إلى الإعدام.



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وتعود أطوار القضية إلى نشوب عراك يوم الخميس 16 نوفمبر الجاري بين مجموعتين من الأشخاص بحي الزامرين الشعبي بالمكنين بولاية المنستير حيث اتهمت إحدى المجموعتين الأخرى بسرقة دراجة نارية.

وقامت مجموعة أولى بحرق محل لبيع المواد الغذائية فتسلحت المجموعة الثانية التي تعرضت إلى الإعتداء بأسلحة صيد نارية وأطلق أفردها النار يوم السبت 18 نوفمبر الجاري فأصابوا ثلاثة أشخاص اثنين في حالة مستقرة في حين توفي شخص ثالث فجر الأحد 19 نوفمبر الجاري.

وقد ردت المجموعة التي أصيب بعض أفرادها بإطلاق نار الفعل بإضرام النار في مسكنين "وزريبة" تابعة للمجموعة الأخرى وفق ما ذكره المصدر القضائي في تصريحه ل"وات".