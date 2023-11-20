تصفيات بطولة أوروبا 2024 - انتصارات متوقعة للبرتغال واسبانيا وبلجيكا

حققت البرتغال العلامة الكاملة في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بتغلبها 2-صفر على أيسلندا في ختام منافسات المجموعة العاشرة يوم الأحد.



وأنهت البرتغال مشوارها بالتصفيات في صدارة المجموعة برصيد 30 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام سلوفاكيا التي ضمنت التأهل لنهائيات البطولة التي تستضيفها ألمانيا العام المقبل.

وافتتح برونو فرنانديز التسجيل لصاحب الضيافة قبل ثماني دقائق على نهاية الشوط الأول من تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة 66، ضاعفت البرتغال تقدمها بهدف سجله ريكاردو هورتا بعدما أخفق الدفاع في ابعاد الكرة بعد محاولة من كريستيانو رونالدو.واختتمت أيسلندا مشوارها في التصفيات في المركز الرابع بعشر نقاط.وفي المجموعة الاولى، هز روبن لو نورمان وفيران توريس الشباك وأحرز لوكا لوخوشفيلي هدفا عن طريق الخطأ في مرماه لتفوز إسبانيا 3-1 على جورجيا في بلد الوليد.ووصل صاحب الأرض الذي ضمن التأهل بالفعل كمتصدر للمجموعة إلى 21 نقطة بعد سبعة انتصارات في ثماني مباريات وبخسارة وحيدة أمام اسكتلندا صاحبة المركز الثاني والتي ضمنت التأهل أيضا برصيد 17 نقطة.واحتلت جورجيا المركز الرابع بثماني نقاط متأخرة بثلاث نقاط عن النرويج صاحبة المركز الثالث بينما تذيلت قبرص ترتيب المجموعة دون نقاط.وافتتحت إسبانيا التسجيل بعد أربع دقائق فقط من بداية المباراة بعد ركلة حرة من توريس من الجهة اليسرى وصلت لروبن لو نورمان الذي سجل هدفه الدولي الأول من ضربة رأس. وأدركت جورجيا التعادل بعد ست دقائق عبر هجمة مرتدة سريعة وإنهاء من خفيتشا كفاراتسخيليا مهاجم نابولي الذي سدد كرة منخفضة من حافة منطقة الجزاء في شباك الحارس أوناي سيمون.وتلقت إسبانيا ضربة أخرى بعد لحظات بمغادرة جابي لاعب وسط برشلونة الملعب باكيا بسبب إصابة في الركبة وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللاعب البالغ عمره 19 عاما يعاني من إصابة خطيرة.ورغم ذلك استعادت إسبانيا تقدمها بعد عشر دقائق من الاستراحة بضربة رأس من توريس بعد تمريرة خوسيه لويس غايا العرضية من الجانب الأيسر. وسيطرت إسبانيا على مجريات اللقاء في الشوط الثاني قبل أن يحرز لوخوشفيلي هدفا عكسيا بعد تمريرة عرضية من البديل الأمين جمال في الدقيقة 72 لتصبح النتيجة 3-1.وضمن المجموعة السادسة، سجل المهاجم روميلو لوكاكو أربعة أهداف في 20 دقيقة بالشوط الأول لتحقق بلجيكا فوزا كبيرا 5-صفر على عشرة لاعبين من أذربيجان في بروكسل.وقدم القائد لوكاكو عرضا قويا ورفع رصيده إلى 14 هدفا في ثماني مباريات بالتصفيات التي حسمتها بلجيكا بالتأهل بالفعل وتصدر المجموعة. وأنهت أذربيجان مبارياتها في المركز الرابع بسبع نقاط من ثماني مباريات.وتقدم صاحب الأرض 4-صفر في غضون 37 دقيقة مستفيدا من طرد مبكر لإيدي إسرافيلوف لاعب أذربيجان الذي تلقى الإنذار الثاني بعد تدخل قوي على لوكاكو.وسجل ليوناردو تروسار الهدف الخامس قرب النهاية لكن جهود بلجيكا كانت بقيادة لوكاكو الذي رفع رصيده إلى 83 هدفا مع منتخب بلاده في 113 مباراة قبل استبداله بين الشوطين.ومدد هذا الفوز مسيرة المدرب دومينيكو تيديسكو الخالية من الهزائم في عشر مباريات منذ بداية توليه مسؤولية تدريب بلجيكا وفوزه بثمانية منها.ولحساب المموعة ذاتها، أسدل المدرب يان أندرسون الستار على حقبته التي استمرت سبع سنوات مع السويد بالفوز 2-صفر على استونيا.وأنهت السويد دور المجموعات في المركز الثالث بفارق عشر نقاط خلف بلجيكا المتصدرة وتسع نقاط خلف النمسا وتأكد غيابها عن البطولة قبل شهر عندما هزمت النمسا منتخب أذربيجان 1-صفر.وافتتح فيكتور كلايسون التسجيل في الدقيقة 22 من ضربة رأس قبل أن يحرز إميل فورسبرغ الهدف الأخير للسويد تحت قيادة أندرسون الذي منحه القميص رقم 10 بعد اعتزال زلاتان إبراهيموفيتش في 2016.