إعادة انتخاب رياض بن عبد الرزاق رئيسا لاتحاد الناشرين التونسيين

أسفرت الجلسة العامة الانتخابية لاتحاد الناشرين التونسيين التي انعقدت امس السبت بالعاصمة عن إعادة انتخاب رياض بن عبد الرزاق رئيسا للاتحاد.

وجاءت تركيبة الهيئة المديرة الجديدة لاتحاد الناشرين على النحو التالي:



رياض بن عبد الرزاق (رئيس)



...



محمد علي السهيلي (نائب رئيس)

آمال جغام (كاتبة عامة)

هشام السوسي (كاتب عام مساعد)

بيرم مرزوق (أمين مال)

الحبيب العرقوبي (عضو مكلف بالعلاقات العامة)

محمد صالح معالج (عضو)



