الهلال الأحمر بباجة يواصل جمع التبرعات لغزة ويوجه نداء لتوفير المولّدات الكهربائية والأدوية

وجّه المكلّف بالتنسيق بالهلال الأحمر التونسي بباجة فى حملة التبرعات لفائدة غزة عمر بن أحمد نداء استغاثة للتبرع بالمولّدات الكهربائية للتمكّن من إنعاش الأطفال و المرضى والمصابين بمستشفيات غزة وإنقاذ الأرواح البشرية فى ظل انقطاع الكهرباء وغياب كل المرافق بهذه المستشفيات.



ودعا عمر بن أحمد، مع تمديد حملة جمع التبرعات الى غاية 10 ديسمبر القادم، الى التبرع خاصة بالأدوية والكراسي المتحركة والمستلزمات شبه الطبية والعكاكيز اضافة الى التبرعات النقدية والعينية من ملابس ومأكولات معلبة وكل ما يمكن استعماله فى الحياة اليومية .





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وأكد أن نقطة جمع التبرعات بباجة تعمل كامل أيام الأسبوع من الثامنة الى الثالثة مساء وأن فريقها متجنّد وينتظر كل مساعدة يمكن أن تفيد أهالي غزة.



ولفت من جهة أخرى الى ما تم تسجيله من تجاوب كبير لأهالي باجة وإقبالهم الذى وصفه بأنه فاق كل التوقعات على التبرع منذ انطلاق الحملة يوم 9 أكتوبر الماضي حيث سجل توجيه شاحنة كبيرة من التبرعات كل يومين الى مركز الفرز بتونس كما قاربت قيمة التبرعات النقدية بمركز جمع التبرعات ببلدية باجة ال30 ألف دينار.