بنزرت: نجاح الرفعات التجريبية للجسر المتحرك وتمكين عدد من البواخر الراسية بالميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة من مغادرة الميناء

اتمت الفرق الفنية والادارية المكلفة باشغال المرحلة الأولى لمشروع تجديد المنظومة الكهروميكانيكية للجسر المتحرك ببنزرت، بنجاح، الرفعات التجريبية للجسر وتجربة المنظومة الجديدة التي تم تركيزها به، علاوة على تمكين عدد من البواخر الراسية منذ مدة بالميناء التجاري بنزرت- منزل بورقيبة من مغادرة الميناء فجر اليوم.



واثنى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى إشرافه ميدانيا، فجر اليوم الاحد، على كافة اطوار الاعمال المنجزة، على المجهودات الكبيرة التي بذلتها جميع الاطراف، من اجل تحقيق هذا النجاح بخبرات تونسية، في إعادة الحركة للجسر من جديد، ومن خلاله الحركة التنموية للميناء التجاري بنزرت-منزل بورقيبة وبقية الهياكل المرتبطة بالجسر، ولاسيما على مستوى تعزيز التنمية بالجهة في محيطها الوطني والمتوسطي والدولي.



واثنى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي لدى إشرافه ميدانيا، فجر اليوم الاحد، على كافة اطوار الاعمال المنجزة، على المجهودات الكبيرة التي بذلتها جميع الاطراف، من اجل تحقيق هذا النجاح بخبرات تونسية، في إعادة الحركة للجسر من جديد، ومن خلاله الحركة التنموية للميناء التجاري بنزرت-منزل بورقيبة وبقية الهياكل المرتبطة بالجسر، ولاسيما على مستوى تعزيز التنمية بالجهة في محيطها الوطني والمتوسطي والدولي.

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واضاف ان العمل متواصل لاتمام بقية عناصر المشروع ككل، والتي تضم تجديد منظومة عمل الجسر وتجديد الشبكات الكهربائية ونظام الحماية من الحرائق ونظام المراقبة الشاملة عبر كاميرات المراقبة وغيرها .



من جهتها، أفادت المديرة الجهوية للتجهيز ام الزين الطمني، انه سيتم عقب الانتهاء من اشغال هذه المرحلة الأولى لمشروع تجديد المنظومة الكهروميكانيكية للجسر المتحرك، إتمام بعض المسائل الفنية وبالتالي عودة المنشاة لسالف عملها المعتاد، بالتوازي مع تقدم كافة عناصر صفقة المشروع والتي بلغت اكثر من 65 بالمائة، وينتظر إستكمالها قبل الموعد المحدد.



وقال رئيس مصلحة الصيانة بالجسر المتحرك بديع بوجمعة، إنه تمت تعبئة الجهود اللوجستية والبشرية اللازمة فجر اليوم، حيث تم تخصيص 5 فرق ميدانية لتامين الرفعات التجريبية بكل نجاح، وسيتواصل العمل بذات الجدية لاعادة الجسر لحركته الدورية باعتماد آليات ومنظومات عصرية وحديثة .



يشار الى ان جسر بنزرت المتحرك، كان شهد نشوب حريقا هائلا بكافة مكونات غرف التحكم الكهروميكانيكية به صباح، يوم 26 جويلية الفارط، الامر الذي استوجب تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة، قبل السيطرة على الحريق وتشكيل فريق جهوي ضم كلا من مصالح الولاية والمعتمدية والتجهيز إدارة وفنيين وقدماء الاطارات العاملة سابقا بالجسر ومصالح الهندسة العسكرية والاطارات الفنية لمصنع الفولاذ وعدد من مكاتب المراقبة ، تمكن من إنجاز اربع رفعات إستثنائية بكل نجاح، وتمكين عدد هام من البواخر والسفن من الولوج والاجلاء من الميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة، قبل ان يتم الانطلاق في اشغال إعادة إصلاح ما تعطب في منظومة عمل الجسر في صفقة فنية قدرت كلفتها 4،6 مليون دينار .



يذكر ان عملية إعادة رفع الجسر فجر اليوم، واكبها كل من المعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني ومعتمد جرزونة إلياس بن الشيخ، وكافة اعضاء اللجان الفنية والادارية التابعة لمصالح التجهيز والشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ" والمقاولات المكلفة وإدارة الميناء التجاري والقيادات العليا والقاعدية لمصالح الهندسة العسكرية والامنية.