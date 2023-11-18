الرابطة 2 : نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الاولى
المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد اريانة
جمعية اريانة - شبيبة القيروان 0 - 1
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - هلال مساكن 0 - 0
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - النادي القربي 1 - 0
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة - شبيبة العمران 1 - 2
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس 0 - 0
أمل حمام سوسة (معفى)
الترتيب ن ل
جندوبة الرياضية 15 6
نادي حمام الانف 14 6
النجم الرادسي 13 7
شبيبة العمران 12 6
النادي القربي 11 6
هلال مساكن 11 7
شبيبة القيروان 9 6
أمل حمام سوسة 7 6
جمعية اريانة 6 6
مستقبل وادي الليل 5 5
سبورتينغ بن عروس 4 7
مرجان طبرقة 3 7
القلعة الرياضية 3 7
وتستكمل غدا الأحد لقاءات الجولة السابعة وفق البرنامج التالي:
الاحد 19 نوفمبر
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - مستقبل وادي الليل
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش
مستقبل الرجيش - أمل جربة
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية
ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة - الترجي الجرجيسي
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - هلال الشابة
ملعب قابس
الملعب القابسي - مستقبل قابس
في ملعب مدنين
اولمبيك مدنين - نسر جلمة
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