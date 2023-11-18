الرابطة 2 : نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:





المجموعة الاولى



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ملعب فرحات حشاد اريانة

جمعية اريانة - شبيبة القيروان 0 - 1

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - هلال مساكن 0 - 0

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - النادي القربي 1 - 0

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة - شبيبة العمران 1 - 2

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس 0 - 0

أمل حمام سوسة (معفى)



الترتيب ن ل

جندوبة الرياضية 15 6

نادي حمام الانف 14 6

النجم الرادسي 13 7

شبيبة العمران 12 6

النادي القربي 11 6

هلال مساكن 11 7

شبيبة القيروان 9 6

أمل حمام سوسة 7 6

جمعية اريانة 6 6

مستقبل وادي الليل 5 5

سبورتينغ بن عروس 4 7

مرجان طبرقة 3 7

القلعة الرياضية 3 7





وتستكمل غدا الأحد لقاءات الجولة السابعة وفق البرنامج التالي:



الاحد 19 نوفمبر

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - مستقبل وادي الليل



المجموعة الثانية

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - أمل جربة

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية

ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة - الترجي الجرجيسي

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - هلال الشابة

ملعب قابس

الملعب القابسي - مستقبل قابس

في ملعب مدنين

اولمبيك مدنين - نسر جلمة

