تصفيات كاس العالم 2026 - فوز عريض متوقع للمنتخب التونسي برباعية على ساوتومي

حقق المنتخب الوطني التونسي اليوم الجمعة بملعب حمادي العقربي برادس فوزا عريضا متوقعا على منتخب ساوتومي وبرينسيب بنتيجة 4_صفر في لقاء الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 .





وجاءت رباعية المنتخب التونسي بفضل ياسين مرياح 37 و يوسف المساكني 53 و حمزة رفيعة 79 و فراس بلعربي 88 .



التصريحات

وحرص لاعبو للمنتخب التونسي على الدخول القوي في مباراة ساوتومي وبرينسيب من اجل بداية موفقة للمنتخب في مستهل تصفيات كاس العالم 2026 وتثبيت مكانه في مقدمة المجموعة الثامنة بفضل فارق الاهداف ،ولاستعادة ثقته احبائه الذين حضروااليوم باعداد محترمة وذلك بعد عثرتي وديتي كوريا الجنوبية واليابان وما صاحبهما من تداعيات سلبية على المستوى المعنوي . وجاءت الإختيارات الفنية للمدرب جلال القادري ذات نزعة هجومية بالتعويل على عناصر قادرة على صنع الفارق في مناطق المنافس مثل نعيم السليتي ويوسف المساكني،و حمزة رفيعة،و رأس الحربة هيثم الجويني فيما وضع ثقته في الحارس بشير بن سعيد كاساسي.وقد اصطدم حرص لاعبي المنتخب على التعجيل بالتهديف بصمود نسبي خلال فترة جس نبض تجاوزت 15 دق اظهر فيها منتخب ساوتومي وبرينسيب المصنف 186 عالميا في اخر تصنيف للفيفا، امكانيات محترمة،من خلال حسن انتشاره فوق الميدان وانضباطه التكيكي،مما جعله يغلق المنافذ الموصلة الى مرماه مع احراج دفاع المنتخب التونسي ببعض المحاولات الجريىئة التي احرجت دفاع المنتخبوبدات المحاولات التونسية انطلاقا من دق 8 اثر تسديدة من حمزة رفيعة مرت محاذية للمرمى و راسية هيثم الجويني في دق 18 بعد مخالفة جانبية من السليتي،الا ان كرة الجويني اخطات مرمى الحارس ليوناردو كونكالفاز الذي تصدى للمخالفة المباشرة في دق 23, كما اساء الجويني التعامل مع تمهيد كشريدة حينما كان وجها لوجه مع حارس المنافس الأمر الذي مكن دفاع ساوتومي من التدخل،وابعاد الكرة الى الركنية.وتوجت دق 37 من المباراة سيطرة المنتخب التونسي على مجريات اللعب،بعد ان تمكن المدافع ياسين مرياح من افتتاح النتيجة بعد ركنية من السليتي، فشل منتخب ساوتومي التعامل معها،وقد ترجمت لقطة الهدف تباين موازين القوى بين المنتخبين،والفوارق الفنية الشاسعة بينهما حيث كاد مرياح والسليتي مضاعفة وتثليث النتيجة في ظرف دقيقة واحدة حيث أخرج دفاع ساوتومي كرة اولى على الخط النهائي للمرمى وارتطمت الثانية على العارضة اليمنى للحارس،لينتهي الشوط الأول بتقدم طفيف للمنتخب التونسي 1-صفر .وجاءت بداية الفترة الثانية من اللعب شبيهة بالاولى في ظل اسبقية ميدانية للمنتخب التونسي جسمها قيدوم المنتخب يوسف المساكني عندما تمكن من مضاعفة النتيجة 2-صفر في دق 52 بعد عمل فردي وتسديدة دقيقة استقرت في شباك ساوتومي ليؤكد المتخب التونسي افضليتهودخلت المباراة بعد الهدف الثاني للمنتخب التونسي فترة رتابة حيث بدت موازين القوى مختلة بين المنتخبين وبدا اللعب في اتجاه واحد وتمكن المنتخب التونسي من إضافة الهدف الثالث في دق 80 عن طريق حمزة رفيعة .ولم يفوت زملاء الطالبي فرصة سيطرتهم الكلية على اللعب دون إضافة هدف رابع عن طريق البديل العائد الى صفوف المنتخب التونسي فراس بلعربي 88 ،ليتمكن منتخب نسور قرطاح من انهاء المباراة برباعية نظيفة والتموقع في صدارة المجموعة الثامنة.بشير بن سعيد _ وحدي كشريدة_ ياسين مرياح_ منتصر الطالبي _ علي العابدي(اسامة حدادي 90) _ الياس الخيري _ عيسى العيدوني(سيف الله اللطيف 71) _ حمزة رفيعة(فراس بلعربي 83) _ نعيم السليتي (حسان تقا 71)_ يوسف المساكني _ هيثم الجويني (انيس الحاج محمد 83).كونكلفاس ليوناردو_ الفونسو روجيرو_ دي اوليفي لوشيو _ سواريز ادجكسون _ دا غلوريا نافيس _كاسندرا دا سيلفا_ فاريلا الياس_ افونسو رونالدو_ كاردوسو ريكاردو_ فيغاس ايدملسون _ سيميدو كيلفي.في ما يلي تصريحات ما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي و منتخب ساوتومي -برينسيب و التي دارت مساء اليوم الجمعة بملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الاول من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 و التي انتهت بفوز المنتخب التونسي بنتيجة 4-صفر :"حققنا الانتصار في اول مبارارة ضمن تصفيات كاس العالم 2026 في تحد جديد بالنسبة لنا ينضوي على صعوبات جمة باعتبار ان هناك نوعية من المباريات التي تلوح نظريا سهلة و لكنها فوق الميدان صعبةو هو ما عشناه في لقاء ساوتومي لاسيما خلال الشوط الاول من المباراة حيث رغم تعاملنا الجدي مع المنافس فقد اعترضتنا صعوبات جمة ولم نجد الحلول على المستوى الهجومي ولحسن الحظ ان الامور تحسنت مع تقدم دقائق اللقاء و نجحنا في فرض سيطرة كلية مع التهديف قبل العودة الى حجرات الملابس .اعتقد ان الصعوبات التي اعترضتنا اليوم تعود الى طبيعة المنافسة مع المنتخبات الافريقية اذ لم يعد هناك منافس سهل ويتعين علينا حسن التعامل دفاعا وهجوما مع كل مباراة على حده ولا يجب ان نحجب بعض السلبيات التي ظهرت اليوم في اداء المنتخب وفي مقدمتها النجاعة الهجومية التي يجب ان نعمل على تحسينها و الرفع من درجتها اذ يتعين علينا التحلي بشراسة اكبر في مناطق المنافس.ولاشك ان تحقيق الانتصار برباعية كاملة مفيد معنويا للمنتخب التونسي قبل التحول الى مالاوي لخوض مباراة تلوح صعبة امام منتخب صاحب الارض الذي نجح في الانتصار في الجولة الاولى خارج قواعده امام ليبيريا . سنتحول الى مالاوي من اجل تحقيق الفوز وكل العناصر الوطنية جاهزة من اجل بلوغ ذلك الهدف باستثناء اللاعب محمد علي بن رمضان الذي سيعود غدا الى المجر لمواصلة مرحلة تاهيله البدني مع الجهاز الطبي لفريقه"."سعيد بهذا الانتصار الذي حققناه اليوم في مستهل تصفيات كاس العالم 2026 حيث وجدنا الدعم و المساندة من جماهير المنتخب و لحسن الحظ اننا قمنا بالواجب و حققنا انتصارا مقنعا برباعية نظيفة تضعنا في صدارة المجموعة الثامنة وهو فوز ثمين على جميع المستويات و خاصة معنويا ويتعين علينا مواصلة هذا التالق بداية من لقاء الثلاثاء القادم فالمشوار لايزال طويلا وتنظرنا مواجهة عسيرة خارج قواعدنا في المالاوي".""حاولنا تقديم مردود جماعي يرتقي الى مستى الانتظارات والدخول بقوة منذ الوهلة االاولى للمباراة اذ لم نستسهل المنافس ولكن منتخب ساوتومي حاول الدفاع على حظوظه بشراسة ولحسن الحظ ان الامور تحسنت كثيرا في ظل السيطرة التامة على كل مجريات اللقاء .وجدنا الثغرات الموصلة الى مرماه .اعتقد ان هذا الانتصار مفيد معنويا في مشوارنا لبقية التصفيات و كذلك فنيا على هامش تحضيراتنا لكاس امم افريقيا التي ستنطلق في غضون شهرين في الكوت ديفوار"."ليس هناك منتخب سهل في الوقت الحالي في افريقيا و كل المنتخبات تريد الدفاع عن حظوظها ومع ذلك كنا في الموعد و حققنا الهدف المنشود بالعلامة الكاملة حيث وضعت خبرتي لصالح الاداء الجماعي للمنتخب ,يتعين علينا مواصلة الاجتهاد و المثابرة وعدم التراخي و البناء على هذا الانتصار من اجل حسن الاعدادا للقاءات القادمة و اهمها مباراة المالاوي يوم الثلاثاء القادم و التي ستكون بلا شك صعبة و يتعين علينا العودة بالانتصار من اجل البقاء في صدارة المجموعة الى نهاية التصفيات.